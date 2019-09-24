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  4. 24 Eylül 2019 13:02

Yıldırım Demirören: Beşiktaş başkanlığına aday olmayacağım

Fikret Orman'ın istifa kararı alması sonrasında adı yeniden Beşiktaş başkanlığı için geçen Yıldırım Demirören, Ben o işleri geride bıraktım, şu anda Beşiktaş başkanlığı benim gündemimde yok diyerek kararını açıkladı.

Yıldırım Demirören: Beşiktaş başkanlığına aday olmayacağım
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Beşiktaş'ta başkan Fikret Orman'ın görevini bırakmasının ardından kimlerin aday olacağı merakla beklenmeye başladı. Son dönemde Beşiktaş'ın eski başkanı Yıldırım Demiören'in aday olacağı iddiaları ortaya atılırken, bu konuyla ilgili olarak flaş bir açıklama geldi.

Siyah-beyazlı kulübün 2004-2012 yılları arasında başkanlığını yapan Yıldırım Demirören, yeniden başkanlığa aday olacağı yönündeki iddiaları net bir şekilde yalanladı.

DEMİRÖREN: "ADAY OLMAYACAĞIM"

Yıldırım Demirören, TRT Spor'dan Fatih Doğan ile yaptığı telefon görüşmesinde Beşiktaş'a yeniden aday olmayacağını açıkladı. Yıldırım Demirören "Ben o işleri geride bıraktım. Beşiktaş'ta başkan adayı olma gibi bir düşüncem yok." diyerek söylentilerin asılsız olduğunu belirtti.

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