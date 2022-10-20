Yıldız futbolcu kararını verdi: Cristiano Ronaldo'nun yeni adresini duyurdular

İngiltere Premier Lig'in 12. haftasında Manchester United, Tottenham'ı 2-0 mağlup ederken bu maçta Ronaldo ile ipler iyice koptu.

Haftaya maç eksiğiyle 5. sırada başlayan Manchester United, puan tablosunun 3. basamağındaki Tottenham'ı konuk etti. Manchester United, Fred'in 47 ve Bruno Fernandes'in 69. dakikadaki golleriyle sahadan galip ayrıldı. Manchester United, puanını 19'a çıkarırken, Tottenham 23 puanda kaldı.

OYUNA ALINMAYINCA STADYUMU TERK ETTİ

Maçın dikkat çeken notu ise Cristiano Ronaldo tarafından ortaya çıktı. Portekizli süper yıldız, maçın son dakikasına kadar oyuna alınmayınca bitiş düdüğü çalmadan 90'da soyunma odasına gitti ve dikkatleri üzerine çekti.

KARARINI VERDİ! TAKIMDAN AYRILIYOR

Bu olayın ardından kararını veren Cristiano Ronaldo devre arasında takımdan kesin olarak ayrılıyor. İtalyan basınında yer alan habere göre; Napoli ile yıldız oyuncu anlaşma noktasına geldi.

İNGİLİZ BASINI YAZDI: DELİRMİŞ OLMALI

İngiliz basınının en ünlü gazetelerinden The Sun'da yer alan haberde, Ronaldo'nun Napoli'ye transferi skandal olarak nitelendirildi. Ronaldo'nun kararı sonrası ''Delirmiş olmalı! Manchester United'ı bırakıp daha az yarışmacı bir takıma transfer olmak tamamen kendi hırsına yenik düşmesinin sebebi!" olarak yazıldı.