  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. 27 Ağustos 2020 18:10

Yıldız futbolcu koronavirüse yakalandı

Fransa Milli Takım Teknik Direktörü Didier Deschamps, Paul Pogba'nın koronavirüse yakalandığını açıkladı.

Yıldız futbolcu koronavirüse yakalandı
A+ A-
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını futbol camiasını da etkilemeye devam ediyor. Virüsün etkilediği son isim ise Manchester United'ın Fransız futbolcusu Pogba oldu.

27 yaşındaki oyuncu, bu yüzden Fransa Milli Takımı'nın İsveç ve Hırvatistan ile oynayacağı maçların kadrosuna davet edilmedi. Teknik direktör Didier Deschamps da düzenlediği basın toplantısında tecrübeli futbolcunun testinin pozitif çıktığını ve Pogba'nın yerine kadroya Eduardo Camavinga'nın çağrıldığını duyurdu.

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
futbol , koronavirüs , korona , pobga
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM