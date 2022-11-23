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Yıldız futbolcu tutuklandı

Yıldız futbolcu tutuklandı
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Hollanda ligi ekiplerinden Ajax'ta kiralık olarak forma giyen Mohamed Ihattaren, tutuklandı.

PSV Eindhoven alt yapısında gösterdiği performansla A Takım'a kadar yükselen Mohamed Ihattaren, Hollanda futbolunun son yıllarda yetiştirdiği en önemli yeteneklerden biri olarak gösteriliyordu.

Tutuklandı

Ihattaren, Salı günü öğleden sonra Utrecht'teki evinde polis tarafından tutuklandı. Emniyet birimlerinin verdiği bilgilere göre tutuklama tehdit nedeniyle yapıldı.

Hollanda basını Ihattaren'in kimi ve neden tehdit ettiğinin henüz belli olmadığını duyurdu. Ihattaren'in soruşturma süresince cezaevinde kalıp kalmayacağı henüz belli değil.

20 yaşındaki oyuncu Hollanda Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde 30 kez forma giyerken, bu maçlarda yedi kez gol atmayı başardı.

Etiketler Mohamed Ihattaren ajax
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