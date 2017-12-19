Yıldız futbolcuya antrenmanda ırkçı saldırı !

Greater Manchester Polisi, Manchester City’nin antrenmanı esnasında Raheem Sterling’e ırkçı bir saldırıda bulunan bir kişinin gözaltına alındığını açıkladı. 29 yaşındaki erkek saldırganın nefret suçu nedeniyle gözaltında tutulduğu ifade edildi.

Greater Manchester Polisi’nden Başkomiser Paul Walker konuyla ilgili bir açıklamada bulunurken “Irkçılığa Greater Manchester’da ve uygar herhangi bir toplumda yer yok. Bize gelen her raporu büyük bir ciddiyetle değerlendiriyoruz” ifadelerini kullandı.

Yaşanan olaya dair Manchester City kulübünden henüz bir açıklama yapılmadı. Saldırının sözlü mü fiziksel mi olduğu da polis tarafından belirtilmedi. Sterling, hafta sonu City’nin Tottenham Hotspur’u 4-1 mağlup ettiği karşılaşmada iki gol kaydetmişti.