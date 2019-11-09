Yıldız isimden Terim'e mesaj!

Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Gaziantep FK'yı 2-0 mağlup eden Galatasaray'da 1 gol atan Sofiane Feghouli, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Takım olarak çok iyi mücadele ettiklerini söyleyen Feghouli, "Çok mutluyum. Sadece attığım gol için değil, kazandığımız için de. Takım olarak olumlu işler yaptık. İlk dakikadan son dakikaya kadar herkes mücadele etti. Zorlu bir takıma karşı güzel bir galibiyet oldu." dedi.

Real Madrid maçı sonrasında kazanmalarının önemli olduğunun altını çizen Cezayirli futbolcu, "Fiziksel olarak her geçen gün daha iyi hissediyorum. Her maçta 90 dakika oynamam gerekiyor. Önümüzde bir milli maç arası var. Real Madrid maçı sonrası burada kazanmamız önemliydi. Yeni oyuncular da oynadılar. Rekabet için oynamaları önemliydi." ifadelerini kullandı.

ADEM BÜYÜK: ŞAMPİYON OLMAK İSTİYORUZ

Hedeflerinin şampiyonluk olduğunun altını çizen Adem Büyük ise, "Kazandığımız için mutluyuz. Taraftarlarımıza bir armağan olsun istiyorduk. Ağır bir maçtan çıktık. Moral olarak negatif durumdaydık. Bugün kazanmak istiyorduk. İyi bir oyunla kazandık. Zannedersem pozisyon vermedik, gol yemedik. Deplasmanda güzel bir galibiyet aldık. Galatasaray gibi oynadığımız sürece hiç kimse önümüzde duramaz. Bu galibiyet önümüzdeki haftalar için bir mesaj oldu. Toparlanmamız gerekiyor. Bu da bu yolda bir adım oldu. Taraftarlarımıza teşekkürler, bizi desteklemeye devam etsinler. Sezon sonu hedefimize ulaşacağız. Bunun başka yolu yok. Şampiyon olmak istiyoruz." diye konuştu.

Maçta pozisyon vermemelerinin en önemli detay olduğunu vurgulayan tecrübeli futbolcu, "Rakipten daha çok mücadele ettik. Arkadaşlarımız birbirimize yardım etti. Mücadele ettik. Bir topa 2-3 kişi mücadele verip kazandık. Pozisyon vermedik, en önemlisi buydu. İkili mücadelelerin daha çok öne çıktığı bir maçtı ve biz öne çıktık. Bizim için artıları bu şekildeydi." ifadelerini kullandı.

MARCAO: REAL MADRİD'İ UNUTTURMAK İSTEDİK

Real Madrid maçını unutturmak istediklerini ve başardıklarını söyleyen Marcao da, "Bugün 3 puan almayı çok istiyorduk. Bundan önceki maçı unutturmak, reaksiyon vermek istiyorduk. Son dakikaya kadar iyi mücadele ettik. Bu zorlu maçta iyi bir 3 puan aldık." dedi.

Defansta fazla kişiyle oynayınca işinin kolaylaştığunı söyleyen Brezilyalı futbolcu, "Ahmet ve Luyindama iyi oyuncular. Onlarla oynamak işim kolaylaşıyor. Biriniz çıktığınızda, hata yaptığınızda ikisi kademe giriyor." ifadelerini kullandı.

Bu sezon hedeflerinin yine şampiyonluk olduğunu vurgulayan 23 yaşındaki savunmacı, "Her maç daha iyiye gitmek istiyorum. Her haftayı iyi değerlendirmek, üstüne koyarak bireysel performansımı maksimuma taşımak istiyorum. Takım olarak yine şampiyon olmak istiyoruz." diye konuştu.

