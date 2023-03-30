Yıldız oyuncu Neymar, 60 dakikada 1 milyon Euro kaybetti!

Pokere olan tutkusu bilinen Brezilyalı yıldız Neymar, bu kez açtığı canlı yayınla gündem oldu.

Fransız devi Paris Saint Germain'de forma giyen Brezilyalı yıldız Neymar, saha dışında da manşetleri süslemeye devam ediyor. Pokere olan tutkusu bilinen yıldız oyuncu, daha önce Las Vegas'ta gerçekleştirilen turnuvalarda da yer alırken, bu kez online pokerde şansını denedi. 60 DAKİKADA 1 MİLYON EURO Canlı yayın platformu 'Twitch' üzerinden yayın açan Neymar, burada online poker oynarken yalnızca 60 dakikada 1 milyon Euro kaybetti. 'YOUTUBE'A KOYACAĞIM' O anlarda ağlama numarası yapan Neymar'ın görüntüleri sosyal medyada viral gündem olurken, 31 yaşındaki oyuncu, 'Bu anları YouTube'a koyacağım' dedi.