Yok böyle tesadüf ! Bale ve Ronaldo'nun golleri...

Real Madrid, Şampiyonlar Ligi finalinde karşılaştığı Liverpool’u 3-1 yenerek kupayı üst üste üçüncü kez müzesine götürerek tarihi bir başarıya imza atarken, Gareth Bale, attığı iki golle takımını galibiyete taşıdı. Real Madrid’in Galli yıldızı Gareth Bale’in Liverpool ağlarına gönderdiği ilk gol, uzun süre hafızalardan silinmeyecek türdendi… Cristiano Ronaldo’nun Juventus ile deplasmanda oynanan maçta attığı rövaşata golüne benzer bir vuruş yapan Gareth Bale, takımını öne geçirirken, iki gol arasındaki benzerlik kadar inanılmaz bir tesadüf de dikkat çekti.

Gareth Bale’in, Juventus’a attığı gol uzun süre konuşulan Cristiano Ronaldo’ya adeta nazire yaparcasına yaptığı vuruşun ağlara gittiği an herkesi şaşırttı. Gareth Bale’in vuruşu 63.01’te, Cristiano Ronaldo’nun vuruşu ise 63:04’te ağlarla buluştu. İki golün de 64. dakikada atılması ve aralarında sadece 3 saniye fark olması, herkese “Tesadüfün böylesi” dedirtti.