  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Yukatel Kayserispor'da Hikmet Karaman ile yollar ayrıldı

Yukatel Kayserispor'da Hikmet Karaman ile yollar ayrıldı

Yukatel Kayserispor'da Hikmet Karaman ile yollar ayrıldı

Yukatel Kayserispor'da teknik direktör Hikmet Karaman ile yolların ayrıldığı açıklandı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor, teknik direktör Hikmet Karaman ile yolların ayrıldığını açıkladı.

İŞTE O AÇIKLAMA

Teşekkürler Hikmet Karaman

31.05.2022 (dün) itibariyle sözleşmesi biten Teknik Direktörümüz Hikmet Karaman ve ekibine kulübümüze verdikleri hizmetler için teşekkür eder, kariyerlerinde başarılar dileriz.

Yukatel Kayserispor Kulübü

14 YIL SONRA FİNALE YÜKSELDİLER AMA OLMADI

Ziraat Türkiye Kupası'nda Hikmet Karaman yönetiminde Trabzonspor'u eleyerek 14 yıl sonra finale yükselen Yukatel Kayserispor, finalde Demir Grup Sivasspor'a mağlup olmuştu.

BAŞKAN BERNA GÖZBAŞI'DAN TEŞEKKÜR

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Hikmet Karaman'a teşekkür etti.

"Sezon başında yeniden kurduğumuz kadromuz ile ligin 2. haftasından itibaren özveri ile mücadele eden, tüm birikimini ortaya koyan teknik direktörümüz Hikmet Karaman'a bundan sonraki Futbol kariyerinde üstün başarılar diliyoruz." 

Etiketler hikmet karaman kayserispor
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İstanbul'da yol kesip, kilolarca altını gaspettiler, eritirken yakalandılar
Benzin ve motorine bir zam daha
Dolar/TL için bir korkutan tahmin daha
Katar Prensi'nin eski eşi Kasia Gallanio ölü bulundu
Suriye'de teröristlerin cirit attığı mevziler boş kaldı
Akşener: ''Bu yasaya göre önce Erdoğan'ın tutuklanması lazım''
Zorunlu trafik sigortasına yüzde 25 zam geldi
Galata'da kendini yakan gence müdahale eden esnaf: ''İlk başta gösteri sandım''
Elektriğe de beklenen dev zam geldi
İstanbul Boğazı'ndaki ''seks'' rezaleti sanıkları bir de alay etti