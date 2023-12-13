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  4. Taburcu olan Halil Umut Meler'den ilk fotoğraf

Yumruklu saldırıya uğrayan Halil Umut Meler taburcu oldu

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Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın yumruklu saldırısına uğrayan hakem Halil Umut Meler taburcu oldu.

Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tarafından saldırıya uğrayan hakem Halil Umut Meler, tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi.

Ankara Hastanesi Başhekimi Dr. Mehmet Yörübulut, "Herkese geçmiş olsun. Hocamızı taburcu ettik. Morali gayet iyi. Gittiği yerde kontrollerini olacaktır. Gözündeki ufak şişlik dışında bir sorunu kalmadı. Travma nedeniyle boyunda bir düzleşme oluşmuş sadece. Tedbir amaçlı boyunluk taktık. Kırık zamanla iyileşecek, küçük bir çatlaktı zaten. Kanama da kalmadı. Hakemliği bırakmakla ilgili bir şey söylemedi, o konuyu kendisi söyleyecektir." dedi.

Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın yumruklu saldırısına uğrayan hakem Halil Umut Meler taburcu oldu.

Ne olmuştu?

Süper Lig'in 15. haftasında oynanan Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının bitiş düdüğünün ardından sahaya giren MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, hakem Halil Umut Meler'e yumruk attı. Aldığı darbeyle yere düşen Meler'in etrafını güvenlik güçleri sardı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada Faruk Koca'nın da aralarında bulunduğu 3 şüpheli tutuklandı. 

Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın yumruklu saldırısına uğrayan hakem Halil Umut Meler taburcu oldu.

Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın yumruklu saldırısına uğrayan hakem Halil Umut Meler taburcu oldu.

Etiketler halil umut meler hakem faruk koca
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