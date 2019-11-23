Yunanistan'dan Falcao transferi için şok yorum

Galatasaray'ın sezon başında transfer ettiği ancak sakatlığı nedeniyle uzun süredir faydalanamadığı Radamel Falcao ile ilgili sürpriz bir yorum geldi. Yunan Gazeteci Kostas Nikolakopoulos, yaz döneminde Falcao ile Olympiakos'un da ilgilendiğini ancak sonuç alamadığını ve bu durumun da kulüp için faydalı olduğunu dile getirdi.

Sport-FM'de değerlendirmelerde bulunan gazeteci Kostas Nikolakopoulos, "Olympiakos bu yaz Falcao'yu transfer etmek istedi. Başkan görüştü ama sonuç alamadı. Şu anda Falcao'nun durumuna bakalım, ne yapıyor? 33-34 yaşında aşil tendonundaki sakatlıkla uğraşıyor. Ne zaman oynayacağı da belli değil. Galatasaray'da 1 gol attı, hiç asisti yok. Falcao olayı, bu tip transferler bekleyen taraftarların ne kadar yanlış düşündüğünün bir örneği. Zaman ve sahadaki oyun gerçeği gösteriyor" ifadelerini kullandı.

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"Falcao'nun Monaco'da bir ağrısı vardı. Transfer sürecinde idmana çıkamadı. Sonra ağrıları daha çok arttı. Her futbolcu da olan normal bir şey. Kendisi de çok üzgün. Türkiye'de ailesiyle birlikte mutlu. En kısa sürede dönmek istiyor. Günde 6-7 saat idman yapıyor. 2-3 hafta içerisinde döneceğini düşünüyorum."

(FUTBOL ARENA)

