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Yusuf Yazıcı ilk maçında sakatlandı

Yusuf Yazıcı ilk maçında sakatlandı
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Yunanistan Süper Ligi'nde Olympiakos'a transfer olan milli yıldız Yusuf Yazıcı ilk karşılaşmasında sakatlandı.

Milli futbolcu Yusuf Yazıcı Yunanistan Süper Ligi'nde Olympiakos ile çıktığı ilk maçta sakatlandı. Yazıcı'nın çapraz bağ sakatlığı yaşadığı açıklandı.

Olympiakos'un deplasmanda Asteras'a 1-0 kaybettiği maçın 70. dakikasında oyuna giren 27 yaşındaki Yazıcı, uzatma bölümünde sakatlık yaşadı ve oyuna devam edemedi.

Yusuf Yazıcı yaşadığı sakatlık sebebiyle sahadan sedye ile çıkartıldı.

Etiketler Yusuf Yazıcı Olympiakos sakatlık sakatlandı
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