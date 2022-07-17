Yusuf Yazıcı'nın yeni takımı belli oldu: Sana yakışmadı Yusuf...

Trabzonspor'da yıldızlaşarak Lille'e transfer olan Yusuf Yazıcı'nın sürekli takım değiştirmesi ve tutunamaması hayranlarını üzdü.

Yusuf Yazıcı CSKA Moskova'da gösterdiği performansla bir anda transferin gözdesi haline geldi. Lille'de kadroda düşünülmeyen milli futbolcumuzun adı son olarak İngiltere Premier Lig ekipleriyle anılmıştı. Yusuf Yazıcı transferinde Trabzonspor 'u da ilgilendiren bir gelişme yaşandı.

HERKES İNGİLTERE DİYE BEKLERKEN TERS KÖŞE

Yusuf Yazıcı'nın bonservisi için CSKA Moskova ile Lille uzun süre temaslarda bulunmuş ancak anlaşma sağlanamamıştı. Oyuncunun menajeri, Fulham ve Nottingham Forest ile temasta olduklarını dile getirmişti ancak Yusuf Yazıcı'nın en ciddi talibinin bambaşka bir takım olduğu ortaya çıktı.

"SANA YAKIŞMADI YUSUF!"

Yusuf Yazıcı yeni sezonda Serie A forması giymeye hazırlanıyor. Çizme'de birçok site milli futbolcumuzun Salernitana'ya transfer olacağını geçmeye başladı. Yusuf Yazıcı'nın hayranları bu transferin ardından sosyal medyada ''Bu kariyer düşüşü sana yakışmadı Yusuf. Senden çok şeyler bekliyorduk...'' şeklinde yorumlar yaptı.