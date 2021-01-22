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  4. 22 Ocak 2021 15:16

Zinedine Zidane koronavirüse yakalandı

İspanya La Liga ekibi Real Madrid'in teknik direktörü Zinedine Zidane'ın koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığı bildirildi.

Zinedine Zidane koronavirüse yakalandı
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İspanya La Liga ekibi Real Madrid'de teknik direktör Zinedine Zidane şoku yaşanıyor. İspanyol ekipten yapılan açıklamada tecrübeli teknik adamın yapılan rutin testler neticesinde koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.

48 yaşındaki teknik adam son olarak 20 Ocak'ta 2-1 kaybettikleri Alcoyano maçında takımın başında yer almıştı.

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