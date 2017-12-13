Adana Demirspor - Fenerbahçe: 1-4

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş maçında Fenerbahçe, Adana Demirspor’a konuk oldu. İlk maçı İstanbul’da 6-0 kazanmayı başaran sarı-lacivertliler, Adana’da da 4-1 kazandı ve adını Son 16 Turu’na yazdırmayı başardı.

Sarı-lacivertlilerde bu sezon ilk kez bir resmi maça ilk 11’de başlayan Fernandao 24 ve 44’te attığı gollerle ve fit görüntüsüyle taraftarları heyecanlandırdı. Aatif 57’de sahneye şık bir golle çıkarken son haftalarda ilk 11’deki yerini kaptıran Valbuena ise 68’de ağları buldu.

Fransız yıldız 1 gol ve 3 asistle oynadı ve istekli görüntüsüyle dikkat çekti. Kocaman sahaya rotasyon ağırlıklı bir kadroyla çıkarken ev sahibinin tek golü 34’te Mendy’den geldi.

-MAÇIN ÖNEMLİ ANLARI-

90'Karşılaşma sona eriyor. Maçın sonucu: Adana Demirspor: 1 - Fenerbahçe: 4

86'Fenerbahçe takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Aatif Chahechouhe tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

84'Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Serhat Kot ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

83'Fenerbahçe takımı korner kullanacak.

83'Adana Demirspor takımında oyuncu değişikliği; Theodore Mendy oyundan çıkarken Batuhan İşçiler oyuna giren isim.

83'Ceza sahası içinde topla buluşan Serhat Kot, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor,savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.

83'Adana Demirspor takımından Sezer Özmen sol kanatta ceza sahası yan çizgisinden ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

82'Adana Demirspor, Sezer Özmen ile köşe vuruşu kullanıyor.

82'Adana Demirspor takımından Erkam Develi tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.

82'Adana Demirspor, Theodore Mendy ile yarı alanın ortalarında kaleye uzak mesafeden serbest vuruş kullanacak.

82'Oğuz Güçtekin ile Theodore Mendy arasındaki mücadele hakem tarafından faul nedeniyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Oğuz Güçtekin. Yarı alanın ortalarından Adana Demirspor takımı oyuna başlayacak.

80'Serhat Kot rakip ceza sahasına girmeden şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

79'Fenerbahçe takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Roman Neustadter çıkıyor ve yerine Yiğithan Güveli oyuna giriyor.

79'Fenerbahçe takımında oyuncu değişikliği; Mathieu Valbuena oyundan çıkarken Serhat Kot oyuna giren isim.

78'Ceza sahası içinde topla buluşan Sezer Özmen, sağ çaprazdan vuruşunu yapıyor, kaleci Erten Ersu kurtarıyor.

78'Atabey Çiçek tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.

76'Samed Karakoç, rakip ceza sahasına girmeden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

75'Rakip yarı alanın ortalarında Ahmethan Köse topla buluşuyor, ancak hakem ofsayt gerekçesi ile oyunu durduruyor.

74'Adana Demirspor takımında oyuncu değişikliği; Umut Sönmez oyundan çıkarken Issoumaila Lingane oyuna giren isim.

73'Fenerbahçe takımından Hasan Ali Kaldırım sol kanatta ceza sahası yan çizgisinden ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

71'Adana Demirspor takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Yannick Loemba çıkıyor ve yerine Mustafa Yılmaz oyuna giriyor.

70'Sol kanatta ceza sahası dışında Yannick Loemba için ofsayt bayrağı kalkıyor.

68'GOOOLL!! Mathieu Valbuena tabelayı 1 - 4 olarak değiştiriyor.

68'Adana Demirspor takımında, yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafede kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Umut Sönmez.

68'Hasan Ali Kaldırım - Theodore Mendy mücadelesinde hakem, Fenerbahçe yarı alanının ortalarında kaleye uzak bir mesafede Adana Demirspor lehine faul kararı veriyor.

65'Adana Demirspor takımının orta yuvarlağa yakın bir noktada kazandığı serbest vuruş için topun başına Erkam Develi geçiyor.

57'Golün asistini yapan isim Mathieu Valbuena.

57'GOOLLL!! Aatif Chahechouhe ile Fenerbahçe farkı 2'ye çıkarıyor.

56'Samed Karakoç altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

53'Sağ kanatta ceza sahası yan çizgisinden Samed Karakoç ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

52'Mathieu Valbuena, rakip yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafeden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

52'Fenerbahçe, Mathieu Valbuena ile yarı alanın ortalarında kaleye uzak mesafeden serbest vuruş kullanacak.

52'Adana Demirspor takımında Can Demir Aktav faul yapıyor. Adana Demirspor yarı alanının ortalarında kaleye uzak mesafede faul yapılan oyuncu Fernandao.

51'Erhan Kartal rakip yarı alanın ilk metrelerinde orta yuvarlağa yakın bir noktadan şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

50'Fenerbahçe takımının yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafede kazanılan serbest vuruşu Fenerbahçe adına Luis Neto kullanacak.

45'Maçın ilk yarısı 1-2 sonuçlanıyor

44'Golün asistini yapan isim Mathieu Valbuena.

44'GOOOLL!! Fernandao Fenerbahçe takımını öne geçiren golü atıyor.

44'Yarı alanın ortalarında kaleye uzak mesafeden kazanılan serbest vuruşu Fenerbahçe adına Mathieu Valbuena kullanacak.

43'Yiğit İncedemir - Aatif Chahechouhe mücadelesinde hakem, Adana Demirspor yarı alanının ortalarında kaleye uzak bir mesafede Fenerbahçe lehine faul kararı veriyor.

42'Fenerbahçe takımından Hasan Ali Kaldırım sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

34'GOOOLL!! Theodore Mendy skora dengeyi getiriyor.

33'Fenerbahçe takımı Ozan Tufan ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Ozan Tufan tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.

32'Fenerbahçe takımından Mathieu Valbuena ceza sahası içinde sağ çaprazdan ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

32'Fenerbahçe takımından Mauricio Isla sağ kanatta çapraz bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

31'Yiğit İncedemir önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktada topla buluşan Yiğit İncedemir tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.

31'Adana Demirspor, Yiğit İncedemir ile rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşıdan gören bir noktadan serbest vuruş kullanacak.

30'Umut Sönmez, ceza sahasına yakın bir noktada Oğuz Güçtekin tarafından faule maruz kalıyor.

24'Golün asistini yapan isim Mathieu Valbuena.

24'GOOOLL!! Fernandao Fenerbahçe takımını öne geçiren golü atıyor.

24'Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Tolgahan Çiçek ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

23'Adana Demirspor takımının orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde kazandığı serbest vuruş için topun başına Tolgahan Çiçek geçiyor.

23'Tolgahan Çiçek, Oğuz Güçtekin tarafından faulle durduruluyor. Adana Demirspor, orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinden serbest vuruş kullanacak.

21'Ceza sahası içinde topla buluşan Theodore Mendy, sol çaprazdan kaleye şut çekiyor, kaleci Erten Ersu kurtarıyor.

20'Ozan Tufan önemli bir gol poziyonunu değerlendiremiyor. Ceza sahası sağ iç çaprazından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

20'Fenerbahçe takımı korner kullanacak.

19'Orta yuvarlağa yakın bir noktada kazanılan serbest vuruşu Fenerbahçe adına Luis Neto kullanacak.

19'Atabey Çiçek ile Luis Neto arasındaki mücadele hakem tarafından faul gerekçesiyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Atabey Çiçek.Orta yuvarlağa yakın bir bölgede Fenerbahçe takımı oyuna başlayacak.

12'Ceza sahası içinde topla buluşan Luis Neto, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

12'Fenerbahçe takımı korner kullanacak.

11'Fenerbahçe takımından Mauricio Isla ceza sahası içinde sağ çaprazdan ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

9'Adana Demirspor takımından Atabey Çiçek sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

7'Mathieu Valbuena tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.

4'Fenerbahçe takımı Mathieu Valbuena ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Mathieu Valbuena tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.

2'Fenerbahçe takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahası içi sağ çaprazından Samed Karakoç tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.

1'Adana Demirspor takımı Atabey Çiçek ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Atabey Çiçek tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.

1'İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.