Altay 1 - 2 Kayserispor

ALTAY 1 - 2 KAYSERİSPOR

STAT: İzmir Atatürk

HAKEMLER: Volkan Bayarslan, Mehmet Cem Satman, Samet Çavuş

ALTAY: Emre Koyuncu, Eugenio, Ulaş Zengin, Ivanov, Özgür Özkaya, Mustafa Murat Uslu, Aganovic (Dk. 78 Murat Berkan Demir), Atakan Rıdvan Çankaya, Ferhat Çulcuoğlu (Dk. 71 Daf), İbrahim Akın, Kappel (Dk. 70 İhsan Furkan Deniz)

KAYSERİSPOR: Muammer Zülfikar Yıldırım, Tiago Lopes, Kucher, Adem Doğan (Dk. 46 Kravets), Levent Gülen, Chery (Dk. 84 Hakan Çıtak), Mensah (Dk. 58 Deniz Türüç), Hasan Hüseyin Acar, Bilal Başacıkoğlu, Mert Özyıldırım, Gyan

GOLLER: Dk. 59 Bilal Başacıkoğlu, Dk. 67 Kravets (Kayserispor), Dk. 90 İbrahim Akın (Altay)

SARI KARTLAR: Dk. 35 Ulaş Zengin, Dk. 79 İhsan Furkan Deniz (Altay), Dk. 51 Mensah, Dk. 68 Deniz Türüç (Kayserispor)

MAÇTAN POZİSYONLAR

DAKİKA 59: Kayserispor öne geçti. Sol kanatta kendi sahasından aldığı topla hareketlenen Bilal Başacıkoğlu, kaleyi karşıdan gördüğü pozisyonda ceza sahasına girmeden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1.

DAKİKA 67: Gyan'ın pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Kravets'in sert şutunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-2.

DAKİKA 90: Eugenio'nun güzel pasıyla ceza alanı içinde kaleciyle karşı karşıya kalan İbrahim Akın, kaleciyi de çalımlayarak, meşin yuvarlağı boş filelere yolladı: 1-2.

