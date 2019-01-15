Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Antalyaspor ile Göztepe karşılaştı. Maça çok hızlı başlayan ev sahibi Antalyaspor henüz 9. dakikada Mevlüt Erdinç'in golüyle öne geçti.

Farkı arttırmak için bastıran Antalya'da 30'da Drole ilk yarının 2-0'lık skorla bittiğini ilan eden isim oldu. İkinci devreye toparlanan Göztepe, 50. dakikada Ngando ve 58'de Kadu'nun sayılarıyla durumu 2-2'ye getirdi.

Maçın 69. dakikasında Antalyaspor adına kazanılan penaltıyı Mevlüt Erdinç gole çevirerek takımını bir kez daha öne geçirdi: 3-2.

Pes etmeyen Göztepe, 86'da Borges'in penaltıdan attığı golle sahadan 3-3 beraberlikle ayrılarak rövanş öncesi avantaj yakaladı.

ANTALYASPOR 3 - 3 GÖZTEPE

STAT: Antalya

HAKEMLER: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Çimen, Önder Yılmaz

ANTALYASPOR: Ferhat Kaplan, Osman Çelik, Celustka (Dk. 46 Mustafa İnan), Chico, Musa Nizam, Birkan Öksüz (Dk. 87 Cissokho), Harun Alpsoy, Charles, Sergen Yatağan (Dk. 77 Halil İbrahim Sevinç), Drole, Mevlüt Erdinç

GÖZTEPE: Eren Bilen, Titi, Kadu, Grillo (Dk. 71 Berkan Emir), Poko, Ngando (Dk. 71 Deniz Kadah), Halil Akbunar, Tayfur Bingöl, Gouffran (Dk. 46 Yasin Öztekin), Borges, Jerome

GOLLER: Dk. 9 ve 69 (Penaltıdan) Mevlüt Erdinç, Dk. 30 Drole (Antalyaspor), Dk. 50 Ngando, Dk. 58 Kadu, Dk. 86 Borges (Penaltıdan) (Göztepe)

SARI KART: Dk. 83 Jerome (Göztepe)

MAÇTAN ÖNEMLİ POZİSYONLAR

DAKİKA 9: Antalyaspor öne geçti. Sağ kanattan ilerleyen Harun Alpsoy'un ortasında ceza sahasında topla buluşan Mevlüt Erdinç, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0

DAKİKA 30: Ev sahibi ekip, farkı 2'ye çıkardı. Orta sahada topla buluşup ceza sahasına giren Drole, Kadu'yu çalımlayıp, kaleci Eren Bilen'in solundan topu filelerle buluşturdu: 2-0

DAKİKA 50: Göztepe, farkı 1'e indirdi. Borges'in ceza sahası dışından sol çaprazdan ortasında altıpas üzerinde topla buluşan Ngando'nun şutunda meşin yuvarlak, kaleci Ferhat Kaplan'ın uzandığı köşeden ağlara gitti: 2-1

DAKİKA 58: Konuk ekip, skora eşitlik getirdi. Ceza sahası dışından kazanılan serbest atışı kullanan Yasin Öztekin'in ortasında, ceza sahasında Kadu'nun kafa vuruşunda, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 2-2

DAKİKA 68: Titi'nin ceza sahasında Sergen Yatağan'a müdahalesini faul olarak değerlendiren hakem Yaşar Kemal Uğurlu, penaltı noktasını gösterdi.

DAKİKA 69: Penaltıyı kullanan Mevlüt Erdinç, takımını öne geçiren golü kaydetti: 3-2

DAKİKA 85: Halil İbrahim Sevinç'in Kadu'ya ceza sahasında müdahalesinde önce oyunu devam ettiren maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu, Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminden gelen uyarı üzerine pozisyonu yeniden inceledi ve penaltı noktasını gösterdi. 86'ncı dakikada Borges, penaltıyı gole çevirdi: 3-3.

