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BAŞAKŞEHİR, FENERBAHÇE'Yİ KUPADAN ELEDİ
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  5. 10 Şubat 2021 00:01

Başakşehir, Fenerbahçe'yi kupadan eledi

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Başakşehir, Kadıköy'de Fenerbahçe'ye konuk oldu. Başakşehir karşılaşmanın 75 dakikası boyunca 10 kişi mücadele eden Fenerbahçe'yi uzatmalarda mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Başakşehir, Fenerbahçe'yi kupadan eledi
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Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Başakşehir, Kadıköy'de Fenerbahçe'ye konuk oldu.

İlk yarıda Başakşehir, Fernandes'in 42. dakikadaki golüyle öne geçerken, 45. dakikada Lemos'un gördüğü kırmızı kartla Fenerbahçe 10 kişi kaldı.

İkinci yarıda ev sahibi ekip, 72. dakikada Valencia'nın skora denge getirdiği karşılaşmada uzatma devrelerine gidildi.

İlk uzatma devresinde Glubrandsen, 96. dakikada Başakşehir'i yeniden öne geçirdi.

İLK YARI FİNALİST BAŞAKŞEHİR

Karşılaşmada başka gol olmayınca Başakşehir, Fenerbahçe'yi 2-1 yenerek kupada ilk yarı finalist oldu.

 

fenerbahçe , başakşehir
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