Başakşehir-Hekimoğlu Trabzon: 2-0 (Ziraat Türkiye Kupası)

Medipol Başakşehir 2 - 0 Hekimoğlu Trabzon

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Bahattin Şimşek, Bilal Gölen, Mustafa Savranlar

Medipol Başakşehir: Volkan, Muhammed Emin Sarıkaya, Vieira, Mahmut (Clichy dk.42), Aziz Behich, Gökhan İnler, Kerim Frei, Berkay Özcan, Azubuike, Robinho (Aleksic dk.72), Demba Ba (Muhammet Arslantaş dk.78)

Hekimoğlu Trabzon FK: Bekir Demircan (Onur Küçük dk.70), Miraç Acer, Volkan Altınsoy, Samet Yalçın, Bahadır Erol, Taha Gür (Ali Aydemir dk.58), Mertcan Çam, Hakan Yavuz, Musa Caner Aktaş (Muhammet Haşim Çoban dk.59), Talha Yazgan, Taha Balcı

Goller: Demba Ba (dk. 54), Muhammet Arslantaş (dk. 88 pen.) (M. Başakşehir)

Sarı kart: Robinho, Vieira (M. Başakşehir), Miraç (Hekimoğlu Trabzon)

İLK YARIDAN POZİSYONLAR

26. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Robinho’nun sert vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Bekir oyun alanına çeldi.

33. dakikada ceza sahası içi sol çaprazdan Robinho’nun şutunda meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.

İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR

54. dakikada Gökhan’ın ara pasında defansın arkasına sarkan Demba Ba’nın ceza sahası içinde kaleci Bekir ile karşı karşıya kalarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

73. dakikada orta sahada topu alan Mertcan’ın rakiplerini geçip, ceza sahası içine sol taraftan girer girmez yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Volkan’da kaldı.

75. dakikada Taha’nın ara pasında ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Muhammet Haşim’in çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak uzak direğin yanından dışarı gitti.

86. dakikada Clichy’nin uzun pasında defansın arkasına sarkan Berkay sağ taraftan ceza sahası içine girip pasını Muhammet Arslantaş’a verdi.. Muhammet’in vuruşunda kaleci Onur’dan dönen topu Muhammet tekrar alıp yaptığı vuruşta meşin yuvarlak Miraç’ın eline çarpınca, hakem Bahattin Şimşek penaltı noktasını gösterdi.

88. dakikada penaltıda topun başına geçen Muhammet Arslantaş’ın vuruşuna meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0

(İHA)

