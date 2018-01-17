Başakşehir kupadan elendi !

Medipol Başakşehir ile Giresunspor, Türkiye Kupası Son 16 Turu 2. maçında Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda karşı karşıya geldiler.

İlk maçı Giresun'da 3-1 kaybeden Başakşehir, 13. dakikada Adebayor ile 1-0 öne geçti. 25. dakikada Aykut Demir skoru 1-1'e getirdi.

34'te Kerim Frei, ikinci sarı kartı görerek kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmadı. İlk yarı, 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

İkinci yarıya her iki ekip de aynı 11'lerle başladı. Bu yarının büyük bir bölümünde gol olmazken 78'te sahne alan Attamah, takımı Başakşehir'i yeniden öne geçirdi.

Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmadı. Giresunspor, Başakşehir'e ikinci maçta 2-1 yenilmesine karşın evinde aldığı avantajlı skorla kupada çeyrek finale yükseldi.