Beşiktaş, Altay'ı 1-0 mağlup ederek Türkiye Kupası'nda son 16'ya kaldı

Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu’nda Beşiktaş sahasında Altay ile karşı karşıya gelirken, Beşiktaş attığı bir gol ile Ziraat Türkiye Kupası'nda bir üst tura yükseldi.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu’nda Beşiktaş sahasında karşılaştığı Altay’ı 1-0 mağlup etti ve son 16 turuna kaldı. Maçtan dakikalar (İlk yarı) 15. dakikada ceza yayından Oğuzhan Özyakup'un pasında ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Michy Batshuayi'nn rakibini geçerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Cihan Topaloğlu'nda kaldı. 21. dakikada Oğuzhan Özyakup'un sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda defanstan seken topu ceza yayı sağ tarafında alan Güven Yalçın'ın vuruşunda meşin yuvarlak kalenin solundan dışarıya gitti. Maçtan dakikalar (İkinci yarı) 48. dakikada Thaciano'nun ceza yayı üzerinden vuruşunda meşin yuvarlak kalenin sağından dışarıya gitti. 61. dakikada sol kanattan Rachid Ghezzal'in kullandığı serbest vuruşta defanstan seken topa ceza sahası içi sol tarafında alan Josef de Souza'nın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Cihan Topaloğlu'nda sekti. Pozisyonu takip eden Atiba'nın kale önünden vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0 66. dakikada Montero'nun hatasında topu kapan Ahmed Rayyan'ın pasında ceza sahası içi solunda topla buluşan Martin Rodriguez'in vuruşunda meşin yuvarlak kalenin solundan dışarıya çıktı. Beşiktaş'ın dinamosu Atiba yine sahneye çıktı ve takımının maçı kazanmasına büyük rol oynadı. ALEX TEIXEIRA KADRODA Beşiktaş'ın ligde GZT Giresunspor ile oynadığı maçın ardından gerçekleştirilen kontrollerde sol uyluk arka adalesinde kanama ve kısmi yırtık saptanan Alex Teixeira, Altay maçına yedekler arasında başladı. Sakatlığı nedeniyle UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund ile deplasmanda oynanan karşılaşmada forma giyemeyen Teixeira, bu nedenle ligdeki Kasımpaşa, Yukatel Kayserispor, Fenerbahçe, Göztepe ve İttifak Holding Konyaspor maçlarını da kaçırmıştı. Siyah-beyazlı ekipte ayrıca Emre Bilgin, Salih Uçan, Can Bozdoğan, Mehmet Topal, Welinton ve Kenan Karaman, yedekler arasında yer aldı.