Beşiktaş - Fenerbahçe maçı ne zaman hangi kanalda ?

Spor Toto Süper Lig'in 23. Haftasının en önemli mücadelesinde Beşiktaş, sahasında konuk ettiği Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etti. Bu galibiyet ile birlikte şampiyonluk yarışına yeniden ortak olan Beşiktaş'ta, gözler Türkiye Kupası maçına çevrildi. Fenerbahçe'de ise bu mağlubiyetin ardından moraller bozulurken Teknik Direktör Aykut Kocaman oyuncularından bu maçı unutmalarını istedi.

BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in ardından Beşiktaş ve Fenerbahçe bu kez Türkiye Kupası'nda karşı karşıya geliyor. Ligde rakibine yenilen sarı lacivertli takım bu maçı kazanarak mağlubiyeti unutup, moral depolamanın peşinde. Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak Beşiktaş – Fenerbahçe maçı 1 Mart Perşembe günü saat 20:30'da ATV kanalından canlı şifresiz yayınla izleyebilecek.

CEZALILAR İLK 11'E DÖNÜYOR

Sarı kart cezası nedeniyle derbide forma giyemeyen Talisca, Pepe, Hasan Ali Perşembe günü oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası maçında forma şansı verilmesi durumunda sahadaki yerini alabilecekler.

FENERBAHÇE'NİN ÜSTÜNLÜĞÜ BULUNUYOR

Beşiktaş ile Fenerbahçe, perşembe günü yapacakları Ziraat Türkiye Kupası maçıyla 346. kez karşı karşıya gelecek. İki ekip arasında 28 Kasım 1924'te Fenerbahçe'nin 4-0 galibiyetiyle başlayan 94 yıllık rekabette sarı-lacivertlilerin galibiyet ve gol sayısında üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 345 maçta Fenerbahçe 131, Beşiktaş 124 galibiyet aldı, 90 karşılaşmada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı.