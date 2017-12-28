Beşiktaş - Osmanlıspor: 4-1

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçında Beşiktaş, Vodafone Park'ta Ankara temsilcisi Osmanlıspor'u konuk etti.
Müsabakaya hızlı başlayan siyah-beyazlılar, 15. dakikada Bosnalı oyuncu Avdija Vrsajevic'in kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti.
Etkili oyununu sürdüren ev sahibi takım, İspanyol yıldızı Alvaro Negredo'nun 36. dakikada attığı golle skoru 2-0'a getirdi. İlk yarı Beşiktaş'ın 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
İkinci yarının ilk dakikalarında Beşiktaş'ın milli golcüsü sahneye çıktı. İngiliz takımlarının transfer dönemindeki gözdesi Cenk, 50'de attığı golle farkı 3'e çıkardı.
Osmanlıspor'u çeyrek final için umutlandıran gol 72'de Souleymane Doukara'dan geldi: 3-1
Maçın son anlarında sertlik arttı. Osmanlıspor'da Anıl Karaer, Gökhan Gönül'e yaptığı hareketin ardından 90. dakikada kırmızı kart gördü.
Karşılaşmada son sözü Ricardo Quaresma söyledi. 90+4'te frikikten attığı golle maçın skorunu belirledi:4-1
Kalan bölümlerde başka gol sesi çıkmazken, Beşiktaş, rövanş öncesi büyük bir avantajın sahibi oldu.