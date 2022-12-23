Beşiktaş'tan rest! ''Kanunlar belli, gider oynarız!''

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, kupadaki Ankaragücü eşleşmesini değerlendirerek ligde oynadıkları olaylı maça da değinirken "Ülkemizin kanunları belli! Beşiktaş, Türkiye’nin her yerine gider, maçını oynar" dedi.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda Ankaragücü ile eşleşen ve maçı Başkent’te oynayacak olan Beşiktaş’ta asbaşkan Emre Kocadağ açıklamalarda bulundu.

İki takım arasında Süper Lig’de oynanan ve olaylı geçen maça değinen Kocadağ, “Ankaragücü ile oynadığımız lig maçında tatsız olaylar yaşanmıştı. Bizler ferdi şekilde gelişen olayları camialara mal etmek istemeyiz. MKE Ankaragücü başkanı ile yönetimi o maçtan sonra üzüntülerini ifade etmişti. Biz herhangi bir sorun olacağını düşünmüyoruz. Ülkemizin kanunları, federasyonun kuralları bellidir. Beşiktaş, Türkiye'nin her yerine gider, maçını oynar ve gelir. Bu anlamda hiçbir çekincemiz yok. Dostluk içinde bir maç olacağını düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet’in 100. yılında kupayı kazanmak istediklerini belirten Emre Kocadağ, kurayı ise şu şekilde değerlendirdi;

“Zor ya da kolay kura demek doğru olmaz. Geçen turda Şanlıurfaspor'la oynadık. Rakibimiz iyi mücadele etti. Geriye düştük, sonrasında kazandık. Tek maç usulü olduğu için rakipler her şeylerini ortaya koyuyor ve ortaya keyifli maçlar çıkıyor. MKE Ankaragücü, bir Süper Lig ekibi. Ziraat Türkiye Kupası'nı çok önemsiyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılında bu kupayı müzemize götürmek istiyoruz. İnşallah tur atlayan taraf oluruz.”