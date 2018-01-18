Bucaspor - Galatasaray: 0-3

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanşları son maçında Galatasaray sahne aldı.

Sarı-kırmızılılar, ilk maçta 3-0 mağlup ettiği TFF 2. Lig takımlarından Bucaspor'u rövanş maçında da aynı skorla yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.

Yeni Buca Stadı'nda 20.30'da başlayan ve A Spor ekranlarından yayınlanan mücadelede Fatih Terim'in öğrencileri, 33. dakikada Bafetimbi Gomis'in goüyle öne geçti. 44'te Yasin Öztekin ilk yarının skorunu belirledi: 2-0.

As kadrosuyla sahaya çıkan Galatasaray, rakibine büyük üstünlük kurduğu maçta Sofiane Feghouli ile 53'te skoru 3-0 yaptı. Kalan dakikalarda sarı-kırmızılılar farkı daha da açacak fırsatları bulsa da son vuruşları etkili yapamayınca karşılaşma 3-0 sona erdi. Sarı-kırmızılılar çeyrek finale yükselen taraf oldu.