Burak Yılmaz'ın isyanı olay oldu: ''Ben artık ofsaytı bilmiyorum''

Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Burak Yılmaz, Fenerbahçe'ye 4-0 kaybederek Türkiye Kupası'ndan elendikleri maçın ardından ''Ben artık ofsaytı bilmiyorum'' diyerek isyan etti.

Gaziantep Futbol Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu son maçında sahasında konuk ettiği Fenerbahçe'ye 4-0 mağlup oldu. Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 9'a yükselterek çeyrek finale yükselirken Gaziantep FK ise 6 puanda kalarak kupaya veda etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, mağlubiyet için üzgün olduklarını söyledi.

"Ben artık ofsaytı bilmiyorum"

Yılmaz, "Çok üzücü bir gece oldu bizim için. Beraberlik yetiyordu, çok iyi başladık, çok iyi oynadık ama bireysel hatadan gol yedik. Böyle maçlarca performansın üstüne çıkmak gerekiyor. Karşımızda çok yetenekli bir oyuncu grubu vardı. İkinci gol yüzde yüz ofsayttı. 3-4 dakika inceleyip golü verdik. Ondan sonra da toparlamak mümkün olmuyor. Çok üzgünüm ama bir şeyleri değiştiremiyoruz. Sonuçtan dolayı çok üzgünüm. Attığımız golde Fenerbahçeli futbolcuya çarpan top Sorescu'nun önünde kalıyor ve gol oluyor ama ofsayt kararı veriliyor. Benzer pozisyonlara bize karşı gol verildi. Bir şey diyemiyorum, deyince de ceza yiyorum. Ben artık ofsaytı bilmiyorum.

Oyuncularıma çok teşekkür ediyorum. Benim için çok değerliler, onlardan bugünkü sonuç için özür diliyorum. Onları iyi hazırlayamamışım. Bugün taraftarlar bizi iyi destekledi ama sonuç kötü oldu. Tepki olacak, bunları normal ama Mustafa Burak Bozan'a olan tepki beni çok üzdü. Çünkü o çok iyi bir insan. Biz bu takıma geldiğimiz son sırada ve sıfır puandaydı. Ligde kötü durumda değiliz. Onlardan tek isteğim pazar günü 13.30'daki lig maçında bizi yalnız bırakmamaları, bütün Gaziantep'i maça bekliyoruz. Bizi 90 dakika desteklesinler, sonra da istediğimiz gibi olmazsa biz gereğini yaparız. Ama şunu unutmasınlar, biz geldiğimiz takım son sıradaydı. Bütün Gaziantep'i maça bekliyoruz, pazar günü tam destek bekliyoruz. Sonra da sonuç istediğimiz gibi olmazsa helalleşir yolumuza bakarız. Bana tepki göstersinler ama oyuncularıma göstermesinler" ifadelerini kullandı.

İHA