Bursaspor'a kupada büyük şok !

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçlarında sürpriz bir sonuca daha imza atıldı. TFF 3. Lig ekibi 1461 Trabzon, deplasmanda karşılaştığı Bursaspor’u 2-1 yenerek kupada 5. Tur’a yükselmeyi başardı.

Akşam saatlerinde 2. Lig ekibi Keçiörengücü’nün Erzurumspor’u penaltılarla yenerek tur atlamasının ardından bir başka sürpriz sonuç da Bursa’dan geldi.

Karadeniz ekibi 1461 Trabzon, deplasmanda karşılaştığı Süper Lig ekibi Bursaspor karşısında 21. dakikada Umut Nayir’in attığı golle 1-0 geriye düştü.

Ancak 29. dakikada Santiago Vergini’nin kendi kalesine attığı golle 1-1’lik beraberliği sağlayan 1461 Trabzon, normal süreyi bu skorla beraberlikle tamamladı.

Bursaspor’un sayısız gol fırsatından yararlanamadığı maçın uzatmalarında 117. dakikada Safa Kınalı’nın attığı golle 2-1 öne geçen 1461 Trabzon, kalan dakikalarda başka gol olmayınca tur atlayan taraf oldu.