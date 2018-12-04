Çaykur Rizespor 0 - 2 Balıkesir Baltok (Ziraat Türkiye Kupası)

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu ilk maçında Çaykur Rizespor ile Balıkesirspor Baltok karşı karşıya geldi. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Balıkesirspor, 2-0'lık skorla kazandı.

Balıkesirspor'a galibiyeti getiren golleri 12 ve 35. dakikalarda Kamerunlu forvet Steve Leo Beleck attı.

Turu geçecek takım 18 Aralık'ta Balıkesir'de oynanacak rövanş maçının ardından belli olacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

12. dakikada Balıkesir atağında Muhammed’in sağdan ceza alanına ortaladığı topu Beleck kafa vuruşuyla tamamlayarak filelerle buluşturdu. 0-1

35. dakikada Mehmet’in ceza sahasına çıkarttığı topa Muhammed Ali vurdu ve top kaleci Ujkani’den döndü. Kaleciden dönen topu yeniden kaleye gönderen Beleck, ağları sarstı. 0-2

50. dakikada Fink’in sol kanatan ceza sahasına gönderdiği topa Medat Muriç yükselerek vurdu fakat top az farka auta çıktı.

55. dakikada Aminu’ya yapılan hareket sonrasında Hakem Şişek faul düdüğünü çaldı. Ceza sahasının dışında topun başına geçen Samudio’nun şutu direkte patladı. Geriye dönen topu tamamlayan Vedat Muriç’in şutu ise Balıkesir savunması tarafından uzaklaştırıldı.

87. dakikada sol taraftan Beleck in içeriye gönderdiği pasta kaleciyle karşı karşıya kalan Otoo’nun kaleye gönderdiği topu kaleci Samir kornere çeldi.

Stat: Çaykur DİDİ

Hakemler: Bahattin Şimşek xxx, Mehmet Kapluhan xxx, Ömer Tevfik Özkoç xxx

Çaykur Rizespor: Samir x, Talbi x, Abdullah xx (Koray dk. 46 x), Robin x, Jach x, Petrucci x (Eren dk. 77 x), Gladkyy x (Vedat dk. 46 xx), Samudio x, Süleyman x, Fink x, Umar xx

Balıkesir Baltok: Atilla xxx, Uğur xx, Cüneyt xx, Tomislav xx, Doğa xx, Cumali x, Muhammed x (Nizamettin dk. 62 xx), Mehmet xx (Sedat dk. 70 x), Foxi xx (Oğuz dk. 80 ?), Otoo xxx, Beleck xxx

Goller: Beleck (dk. 12 ve 35) (Balıkesir Baltok)

Sarı kartlar: Jach, Koray (Çaykur Rizespor), Cumali, Foxi, Tomislav (Balıkesir Baltok)

