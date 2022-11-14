Cezalı oyuncu oynatan Denizlispor'un başı dertte
Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altaş Denizlispor, Ziraat Türkiye Kupası'nda cezalı oyuncu oynattığı gerekçesiyle PFDK'ya sevk edildi.
U19 Elit B Ligi'nde gördüğü kırmızı kart nedeniyle 3 maç men cezası alan 18 yaşındaki Emre, cezası dolmadan kupada 73'üncü dakikada oyuna girdi. Yönetici Hikmet Olgun da "Cezaya uyulmamasına iştiraki" nedeniyle PFDK'ya sevk edildi. Yönetimin büyük hatayla ilgili U19 Teknik Sorumlusu Gökhan Kaynak'tan savunma istediği öğrenildi.
DHA
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