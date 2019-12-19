Denizlispor-Altınordu maç sonucu 2-2 (Ziraat Türkiye Kupası)

Denizlispor 2 - 2 Altınordu

Stat: Denizli Atatürk

Hakemler: Cihan Aydın, Ata Yıldırım, Hakan Karabalcık

Denizlispor: Tolgahan Acar (Hüseyin Altıntaş dk.78), Kadir Kurt, Mbamba, Sedat Şahintürk, Asım Aksungur (Olcay Şahan dk.71), Mehmet Akyüz, Estupinan, Recep Niyaz, Burak Çalık, Emre Sağlık, Sackey (Mustafa Yumlu dk. 67)

Altınordu: Ali Emre Yanar, Kahraman Demirtaş, Berkay Samancı, Kemal Rüzgar, Egehan Gök, Ali Mert Aydın, Burak İnce, Yusuf Yalçın Arslan (Alperen Selvi dk.46), Muzaffer Kocaer (Muhammed Mert dk.71), Furkan Metin, Yasin Ozan (Hüseyin Üner dk.46)

Goller: Estupinan (dk. 6 ve 30) (Denizlispor), Kemal Rüzgar (dk. 52 ve 79) (Altınordu)

İLK YARIDAN POZİSYONLAR

6. dakikada Denizlispor atağında Mehmet Akyüz’ün ceza alanı dışından çektiği sert şutta kaleciden dönen topu Estupinan kafa ile tamamlayarak ağlara gönderdi: 1-0

20. dakikada orta sahadan gönderilen pasta kalecinin açıldığını gören Recep Niyaz, topu aşırma vuruşla boş kaleye göndermek istedi top farklı şekilde auta gitti.

28. dakikada ceza alanı içerisinde topa buluşan Kemal Rüzgar’ın yerden gönderdiği sert şut kaleci Tolgahan’da kaldı.

30. dakikada Asım Aksungur’un ceza alanına yaptığı ortada Recep Niyaz’ın kafa vuruşu kalecinin müdahalesi ile üst direkten döndü. Topu iyi takip eden Estupinan vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0.

İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR

52. dakikada Denizlispor savunmasında yapılan pas hatasından yararlanan Kemal Rüzgar ceza alanına girerek yaptığı düzgün vuruşla topu kalecinin yanından filelere gönderdi. 2-1

79. dakikada hızlı gelişen Altınordu atağında önündeki boş alanı değerlendiren Hüseyin Üner’in ceza alanı çaprazdan doğrudan kaleye gönderdiği top kaleciden döndü. Topu takip eden Kemal Rüzgar rakibini geçerek kendisinin ve takımın ikinci golünü attı. 2-2

90. dakikada Recep Niyaz’ın pası ile buluşan Burak Çalık’ın ceza alanı dışından çektiği sert şut üstten auta gitti.

(İHA)

