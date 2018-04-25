Derbide Caner Erkin muamması !

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında yarıda kalan olaylı derbi ile ilgili karar vermek üzere toplandı ve karşılaşmanın 57. dakikadan itibaren seyircisiz oynanma kararı alındı. Kararın sonucunda futbol severler tarafından sorulan 2 soru vardı. Pepe, Fenerbahçe'ye karşı forma giyebilecek mi ve Caner Erkin'in yerine kim oynayacak?

İşte o soruların cevabı…

Pepe, Fenerbahçe’ye karşı forma giyebilecek mi?

Pepe maçın ilk yarısında kırmızı kart görmüş ve ligde oynanan Yeni Malatyaspor maçında forma giyememişti. Portekizli yıldız Fenerbahçe maçında da oynayamayacak.

Caner Erkin’in yerine kim oynayacak?

Normal şartlarda maçların aynı kadroyla devam etmesi gerekiyor. Ancak Caner Erkin, Yeni Malatyaspor ile oynanan lig maçında sakatlanıp sezonu kapattığı için karşılaşmada sahadaki yerini alamayacak bu durum sonucunda Beşiktaş’a bir oyuncu değiştirme hakkı tanınacak. 57 dakikalık oynanan süreçte Beşiktaş 2 oyuncu değişikliği hakkını kullanmış olmasına rağmen Caner Erkin’in değişikliği kalan 1 oyuncu değişikliği hakkını etkilemeyecek.