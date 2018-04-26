Derbinin oynanacağı saat de belli oldu !

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan ve yarıda kalan derbi maçın kaldığı yerden devam etmesine karar verilmişti. Hakem Mete Kalkavan’ın 57. dakikada çıkan olaylardan sonra tatil ettiği karşılaşmanın oynanacağı tarih ve saat belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, derbinin 3 Mayıs 2018 Perşembe günü saat 20:30’da kaldığı yerden seyircisiz oynanacağını açıkladı.

TFF’nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“TFF Yönetim Kurulu tarafından, 3 Mayıs 2018 Perşembe günü kaldığı dakikadan itibaren devamına karar verilen Fenerbahçe – Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ikinci müsabakasının oynanacağı saat belirlendi.

Kaldığı andaki şartlarla ve seyircisiz olarak oynanacak müsabaka, Ülker Stadyumu FB Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde saat 20.30’da başlayacak.”