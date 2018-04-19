Fenerbahçe 0 - 0 Beşiktaş / Maç devam ediyor

30'Sol kanattan hareketlenen Josef De Souza rakibi Pepe'nin çok sert müdahalesi ile yerde kalıyor. Pozisyon sonrasında hakem Mete Kalkavan, Portekizli yıldız oyuncuyu doğrudan kırmızı kart ile oyun dışına gönderiyor.

29'Adriano Correia sağ çaprazdan ceza sahasına sokularak ortasını uzak direğe doğru göndermek istiyor ve bu top doğrudan kaleye doğru gidiyor ancak kaleci Volkan uzanarak meşin yuvarlağı kontrol ediyor.

26'Sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda Caner Erkin ortasını altıpas çizgisine doğru gönderiyor ancak savunma bu topu kafa ile karşılamayı başarıyor.

23'Orta alan mücadelesinde topu Adriano Correia'ya kaptıran Aatif Chahechouhe rakibine sert girince sarı kart ile cezalandırılıyor.

21'Giuliano'nun pası ile ceza yayı sol tarafında topla buluşan Aatif Chahechouhe şansını deniyor ancak meşin yuvarlak kalenin üzerinden farklı bir şekilde dışarı gidiyor.

19'Sol çaprazdan ceza sahasına giren Aatif Chahechouhe sol köşeye doğru sert vuruyor. Kaleci Fabricio Agosto'un köşeden çıkardığı top Giuliano'ya çarparak kalenin sol tarafından dışarı gidiyor.

18'Caner Erkin sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda pasını hemen yanındaki arkadaşı Ricardo Quaresma'ya veriyor. Ricardo Quaresma bekletmeden ortasını uzak direğe doğru gönderiyor. Bu noktada bulunan Dusko Tosic kafa vuruşunu yapıyor ancak top kalenin sağ tarafından dışarı gidiyor.

15'Sağ kanattan gelişen atakta Ricardo Quaresma ortasını ceza sahasına göndermek istiyor. Savunmadan seken top ceza sahası içi sağ çaprazında Anderson Talisca'nın önünde kalıyor. Golcü oyuncu bekletmeden vuruşunu yapıyor ancak meşin yuvarlak savunmadan geri geliyor.

13'Hızlı gelişen konuk ekibin atağında sağ kanatta Ricardo Quaresma topla birlikte hareketleniyor ve ortasını penaltı noktasına doğru gönderiyor ancak kaleci Volkan çıkıyor ve bu topu kontrol ediyor.

11'Sarı lacivertliler kısa paslarla rakip yarı alanda organize olmaya çalışıyor.

9'Gary Medel'in havadan uzun pasına ceza yayı üzerinde Ryan Babel hareketleniyor. Kaleci Volkan'ın ileri çıktığını farkeden Ryan Babel aşırtma vuruşunu yaparak topu filelere gönderiyor ancak yardımcı hakemin bayrağı tecrübeli oyuncu için kalkıyor ve bu vuruş gol değeri kazanmıyor.

7'Ceza yayı sol çaprazına hareketlenen Dusko Tosic doğrudan kaleyi düşünüyor ancak meşin yuvarlak kalenin sol tarafından dışarı gidiyor.

4'Ev sahibi sarı lacivertliler kısa paslarla pozisyon üretmeye çalışıyor.

2'Pepe rakibi Roberto Soldado ile girdiği ikili mücadele sonrasında kısa süreli sakatlık geçiriyor.

1'Müsabaka ev sahibi Fenerbahçe'nin vuruşu ile başlıyor.

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş mücadelesinde Fenerbahçe ile Beşiktaş Ülker Stadyumu’nda karşı karşıya geliyor. Vodafone Park’taki 2-2’lik beraberliğin ardından avantajı elinde bulunduran ‘Sarı Kanarya’, saat 20:30’da başlayacak olan mücadelede ezeli rakibini konuk ediyor.

13 yıldır Kadıköy’de galibiyet alamayan Beşiktaş ise Fenerbahçe’yi yenerek finale yükselmenin peşinde. İki ekipten biri Galatasaray’ı eleyen Teleset Mobilya Akhisarspor ile Diyarbakır’da oynanacak finalde karşı karşıya gelecek.

İLK 11'LER

FENERBAHÇE: Volkan, Şener, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Dirar, Mehmet Topal, Josef de Souza, Aatif, Giuliano, Soldado

BEŞİKTAŞ: Fabri, Adriano, Tosic, Pepe, Caner, Medel, Oğuzhan, Quaresma, Talisca, Babel, Negredo