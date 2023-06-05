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Fenerbahçe - Başakşehir finalinin hakemi belli oldu

Fenerbahçe - Başakşehir finalinin hakemi belli oldu
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Fenerbahçe-Başakşehir arasında oynanacak olan Türkiye Kupası final maçını Atilla Karaoğlan yönetecek.

TFF, Ziraat Türkiye Kupası'nın final maçında atamaların dijital yolla yapıldığını açıkladı. 

Buna göre kupa finalini Atilla Karaoğlan yönetecek. 

Ziraat Türkiye Kupası Final müsabakası 11 Haziran'da, Spor Toto Süper Lig 38. hafta müsabakaları 6 ve 7 Haziran'da, Spor Toto 1. Lig Play-Off Final müsabakası 8 Haziran'da, TFF 2. Lig Play-Off 3. Tur müsabakaları 7 ve 11 Haziran'da, TFF 3. Lig Play-Off 2. Tur müsabakaları ise 31 Mayıs, 1, 2, 5, 6 ve 7 Haziran'da oynanacak.

Etiketler fenerbahçe başakşehir final hakem
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