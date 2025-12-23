Ziraat Türkiye Kupası'nda bu akşam oynanacak olan Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin VAR hakemi belli oldu

Türkiye Kupası C Grubu’nda ilk hafta heyecanı, bu akşam oynanacak Fenerbahçe–Beşiktaş derbisiyle yaşanacak. Chobani Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma saat 20.30’da başlayacak. Ziraat Türkiye Kupası’nın ilk haftasında bu akşam oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin VAR hakemi Abdullah Buğra Taşkınsoy oldu. Mücadelede AVAR olarak Anıl Usta ile Gökhan Barcın görev yapacak. Müsabakada hakem Oğuzhan Çakır düdük çalacak. Çakır’ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Candaş Elbil yapacak. Ziraat Türkiye Kupası grup aşaması 23-24 Aralık müsabaka programı ve hakemler şöyle: Bugün 15.00 Kocaelispor - Erzurumspor FK: Turgut Doman

17.30 Konyaspor - Antalyaspor: Kadir Sağlam

20.30 Fenerbahçe - Beşiktaş: Oğuzhan Çakır 24 Aralık Çarşamba 13.00 Iğdır FK - Aliağa Futbol: Hakan Ülker

15.30 Boluspor - Fethiespor: Fatih Tokail

18.00 Ankara Keçiörengücü - Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri: Yusuf Adnan Kendirciler

20.30 Samsunspor - Eyüpspor: Ömer Faruk Turtay