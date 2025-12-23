  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Ziraat Türkiye Kupası
  5. Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin VAR hakemi belli oldu

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin VAR hakemi belli oldu

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin VAR hakemi belli oldu
Güncelleme:

Ziraat Türkiye Kupası'nda bu akşam oynanacak olan Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin VAR hakemi belli oldu

Türkiye Kupası C Grubu’nda ilk hafta heyecanı, bu akşam oynanacak Fenerbahçe–Beşiktaş derbisiyle yaşanacak.

Chobani Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma saat 20.30’da başlayacak.

Ziraat Türkiye Kupası’nın ilk haftasında bu akşam oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin VAR hakemi Abdullah Buğra Taşkınsoy oldu.

Mücadelede AVAR olarak Anıl Usta ile Gökhan Barcın görev yapacak.

Müsabakada hakem Oğuzhan Çakır düdük çalacak. Çakır’ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Candaş Elbil yapacak.

Ziraat Türkiye Kupası grup aşaması 23-24 Aralık müsabaka programı ve hakemler şöyle:

Bugün

15.00 Kocaelispor - Erzurumspor FK: Turgut Doman
17.30 Konyaspor - Antalyaspor: Kadir Sağlam
20.30 Fenerbahçe - Beşiktaş: Oğuzhan Çakır

24 Aralık Çarşamba

13.00 Iğdır FK - Aliağa Futbol: Hakan Ülker
15.30 Boluspor - Fethiespor: Fatih Tokail
18.00 Ankara Keçiörengücü - Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri: Yusuf Adnan Kendirciler
20.30 Samsunspor - Eyüpspor: Ömer Faruk Turtay

text-ad
Etiketler var var hakemi derbi derbi maç Fenerbahçe Beşiktaş
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Tüketici Hakem Heyeti başvurularında sınır değişti Tüketici Hakem Heyeti başvurularında sınır değişti Yapay zekayla akıl almaz dolandırıcılık! Bu tuzağa 100 bin TL'sini kaptırdı Yapay zekayla akıl almaz dolandırıcılık! Bu tuzağa 100 bin TL'sini kaptırdı Ekranların sevilen dizisinde sürpriz veda... Kadrodan ayrılıyor Ekranların sevilen dizisinde sürpriz veda... Kadrodan ayrılıyor Mekke'de ring otobüsü Türk kafilesine çarptı: Ölü ve yaralılar var! Mekke'de ring otobüsü Türk kafilesine çarptı: Ölü ve yaralılar var! 3 çocuk annesi kadın hayaline 45 yaşında kavuştu... Sınıf arkadaşları onu öğretmen sanıyor! 3 çocuk annesi kadın hayaline 45 yaşında kavuştu... Sınıf arkadaşları onu öğretmen sanıyor! Türkiye'de buzul çağından kalma 6 milyon yıllık sır... Türkiye'de buzul çağından kalma 6 milyon yıllık sır... Yine, yeniden öğrenci affı geliyor... Ayrıntılar belli olmaya başladı! Yine, yeniden öğrenci affı geliyor... Ayrıntılar belli olmaya başladı! Pastrami çılgınlığı sosyal medyada fenomen oldu, artık taleplere yetişemiyor! Pastrami çılgınlığı sosyal medyada fenomen oldu, artık taleplere yetişemiyor! Yeni yılda köprü ve otoyollara gelecek zam belli oldu Yeni yılda köprü ve otoyollara gelecek zam belli oldu Fethiye'de akılalmaz düğün... Çifti gören gözlerine inanamadı Fethiye'de akılalmaz düğün... Çifti gören gözlerine inanamadı
İstanbul'da CHP'li belediyeye bir operasyon daha İstanbul'da CHP'li belediyeye bir operasyon daha Çok sayıda ilimiz için yağış alarmı verildi: Kart ve yağmur bekleniyor! Çok sayıda ilimiz için yağış alarmı verildi: Kart ve yağmur bekleniyor! Bankaların konut faizleri 28 ayın dibini gördü... İşte en düşük faizi isteyen banka... Bankaların konut faizleri 28 ayın dibini gördü... İşte en düşük faizi isteyen banka... 2026 yılında 14 gün izin alan 1,5 ay tatil yapacak! 2026 yılında 14 gün izin alan 1,5 ay tatil yapacak! Eşinin boğazını keserek öldüren cani 2'nci kez serbest bırakıldı! Eşinin boğazını keserek öldüren cani 2'nci kez serbest bırakıldı! Arabeskin sevilen isimden üzen haber: ''29 gündür dışarı çıkmadım, sabrediyorum'' Arabeskin sevilen isimden üzen haber: ''29 gündür dışarı çıkmadım, sabrediyorum'' Boşanma aşamasındaki genç karı koca öldürüldü Boşanma aşamasındaki genç karı koca öldürüldü Diyarbakır'da yüz milyonlarca yıllık ezber bozan keşif! Diyarbakır'da yüz milyonlarca yıllık ezber bozan keşif! Müge Anlı'da kan donduran itiraf: 4 yaşındaki emine'yi katletmişler! Müge Anlı'da kan donduran itiraf: 4 yaşındaki emine'yi katletmişler! TFF, bahis cezalarında 29 futbolcunun cezasını onadı TFF, bahis cezalarında 29 futbolcunun cezasını onadı