Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin VAR hakemi belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası'nda bu akşam oynanacak olan Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin VAR hakemi belli oldu
Türkiye Kupası C Grubu’nda ilk hafta heyecanı, bu akşam oynanacak Fenerbahçe–Beşiktaş derbisiyle yaşanacak.
Chobani Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma saat 20.30’da başlayacak.
Ziraat Türkiye Kupası’nın ilk haftasında bu akşam oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin VAR hakemi Abdullah Buğra Taşkınsoy oldu.
Mücadelede AVAR olarak Anıl Usta ile Gökhan Barcın görev yapacak.
Müsabakada hakem Oğuzhan Çakır düdük çalacak. Çakır’ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Candaş Elbil yapacak.
Ziraat Türkiye Kupası grup aşaması 23-24 Aralık müsabaka programı ve hakemler şöyle:
Bugün
15.00 Kocaelispor - Erzurumspor FK: Turgut Doman
17.30 Konyaspor - Antalyaspor: Kadir Sağlam
20.30 Fenerbahçe - Beşiktaş: Oğuzhan Çakır
24 Aralık Çarşamba
13.00 Iğdır FK - Aliağa Futbol: Hakan Ülker
15.30 Boluspor - Fethiespor: Fatih Tokail
18.00 Ankara Keçiörengücü - Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri: Yusuf Adnan Kendirciler
20.30 Samsunspor - Eyüpspor: Ömer Faruk Turtay
