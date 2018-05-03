Fenerbahçe - Beşiktaş / Maç öncesi

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında çıkan olaylar nedeniyle yarıda kalan ve 57. dakikasından itibaren kaldığı yerden devam edilmesine karar verilen Fenerbahçe – Beşiktaş derbisinden önce gözler iki kulübe çevrildi.

İŞTE YAŞANANLAR...

20.05: Fenerbahçeli futbolcular ısınmak için sahaya çıktı.

19.44: Aykut Kocaman basın mensuplarına şu açıklamaları yaptı:

Odaklanmada problem oldu. 11 hafta 16-17 puan kayıp var, 33 puan. Sonraki hafta 46 puan Fenerbahçe, 42 puan Başakşehir, 40 puan Beşiktaş ve 39 puan Galatasaray olması lazım. Galatasaray'ı ilk hafta aldığı seri galibiyetler ayakta tuttu. İç saha temel olarak geçen sezondan beri problem çok fazla. Şampiyonluk, başarı denen şey senkronize birbirini tamamlayan bir bütün. Taraftarı, yöneticisi, kulübün etrafındaki medyası, oyuncu, antrenör... Bu ayakların birbirini tamamlaması gerekiyor. Bu böyle değildi maalesef. Bu da direkt olarak son Beşiktaş maçındaki görüntülerde de esas itibarıyla doğru yapmamız gereken şeyleri sabırla yapma yoluna gittiğimiz vakit tepki başlıyor. Oyuncular da kendi düzeninden çıkıp bireyselleşmeye başlıyor. O bireyselleşme de bizim takımımız için sıkıntılı bir şey. Deplasman maçlarını bu anlamda daha iyi kontrol edebiliyoruz.

İhtimal çok yüksek gözüküyor. Bizim de kalan maçları kazanma halimizde dört takımın da puan kaybı sürpriz olmaz. Kağıt üzerinde bizim fikstürümüz daha kolay. Fikstür dediğimiz şey, kağıt üzerindeki durumlardan ziyade kartlar, inişler çıkışlar etkiliyor. Güçlü takımlar var bu sene. Yabancı sayısının artmış olması, kaliteli yabancıların olması... Ben bir tarafıyla da organizasyonlarını daha iyi görüyorum takımların. Galatasaray ligin lideri, 7 deplasman mağlubiyeti var. Bayağı kolay rastlanır bir durum değil. Fenerbahçe şampiyonluk istiyor ama evinde en çok puan kaybeden takım... Genel olarak gücün artması ve yaygınlaşması olarak değerlendiriyorum ben bunu.

31 maç oynandı 22 tanesinde 2 ve üzeri gol attık. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş gibi takımların 2 ve üzeri gol attıktan sonra kaybetmesi normal değildir. Bu sene bizi en çok etkileyen şey 2 ve üzeri gol attığımız maçlarda yaşadığımız puan kayıplarımız oldu. Kolay gol yememiz bizi çok etkiledi.



19.41: Fenerbahçe, Beşiktaş maçı için esame listesini TFF'ye bildirdi:

Volkan, Hasan Ali, Neustadter, Skrtel, Mehmet, İsmail, Şener, Giuliano, Josef, Valbuena, Soldado

19.40: Fenerbahçe, esame listesini TFF’ye bildirdi: Volkan, Hasan Ali, Neustadter, Skrtel, Mehmet, İsmail, Şener, Giuliano, Josef, Valbuena, Soldado

19.30: Beşiktaş’ın akşam antrenmanı sona erdi.

19.28: Ryan Babel’den antrenman sonrası olay paylaşım: “Harika bir maç oynadık.” Hollandalı bir süre sonra ‘tweet’i sildi.

19.20: Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman sahaya çıktı. Hakemler ise zemin kontrolü yapmak için sahada…

19.00: Divan Kurulu’nda yapılan oylama sonucunda karşılaşmaya çıkmama kararı alan Beşiktaş, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde akşam antrenmanına saat 18.00’de çıkarken Fenerbahçe ise Ülker Stadyumu’na doğru yola çıktı ve stadyuma giriş yaptı.