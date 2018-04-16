Fenerbahçe - Beşiktaş maçının hakemi belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş mücadelesinde oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Türk Telekom Stadı’nda saat 20:30’da oynanacak olan Galatasaray-Teleset Mobilya Akhisarspor maçını hakem Barış Şimşek’in yöneteceği ifade edildi. Şimşek’in yardımcılıklarını Mehmet Metin, Mehmet Kısal ve Mustafa Öğretmenoğlu yapacak.

Saat 20:30’da başlayacak olan ve Ülker Stadyumu’nda oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini ise hakem Mete Kalkavan yönetirken yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel, Esat Sancaktar ve Suat Arslanboğa yapacak.

İlk maçlarda Galatasaray rakibini deplasmanda 2-1 mağlup etmiş, Fenerbahçe ise Beşiktaş ile Vodafone Park’ta oynadığı karşılaşmayı 2-2’lik beraberlikle tamamlamıştı.