Fenerbahçe fırtına gibi döndü: İstanbulspor'u rahat yenerek turladı
Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turu mücadelesinde İstanbulspor'u 3-1 mağlup ederek tur atladı.
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turuna kaldı.
Sarı-lacivertliler 5. eleme turunda İstanbulspor ile karşılaştı.
Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe 31. dakikada Joshua King ile 34 ve 54. dakikalarda Michy Batshuayi'nin golleriyle 3-1 kazandı
İstanbulspor'un tek sayısı ise 90+3'te Jetmir Topalli'den geldi.
Bu sonuçla sarı-lacivertliler adını son 16 turuna yazdırdı.
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