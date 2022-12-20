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  5. Fenerbahçe fırtına gibi döndü: İstanbulspor'u rahat yenerek turladı

Fenerbahçe fırtına gibi döndü: İstanbulspor'u rahat yenerek turladı

Fenerbahçe fırtına gibi döndü: İstanbulspor'u rahat yenerek turladı
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Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turu mücadelesinde İstanbulspor'u 3-1 mağlup ederek tur atladı.

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turuna kaldı.

Sarı-lacivertliler 5. eleme turunda İstanbulspor ile karşılaştı. 

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe 31. dakikada Joshua King ile 34 ve 54. dakikalarda Michy Batshuayi'nin golleriyle  3-1 kazandı

İstanbulspor'un tek sayısı ise 90+3'te Jetmir Topalli'den geldi.

Bu sonuçla sarı-lacivertliler adını son 16 turuna yazdırdı. 

Etiketler fenerbahçe istanbulspor ziraat
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