Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında 2 Nisan Çarşamba günü oynanacak olan Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak olan çeyrek final mücadesinde düdük çalacak hakem belli oldu.

2 Nisan çarşamba günü oynanacak olan derbi maçı hakem Cihan Aydın yönetecek. Maçı yönetecek yardımcı hakemler ise şu şekilde:

Deniz Caner Özaral - Birinci Yardımcı Hakem

Volkan Ahemt Narinç - İkinci Yardımcı Hakem

Burak Pakkan - Dördüncü Hakem