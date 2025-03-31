Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu
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Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında 2 Nisan Çarşamba günü oynanacak olan Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu.
Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak olan çeyrek final mücadesinde düdük çalacak hakem belli oldu.
2 Nisan çarşamba günü oynanacak olan derbi maçı hakem Cihan Aydın yönetecek. Maçı yönetecek yardımcı hakemler ise şu şekilde:
Deniz Caner Özaral - Birinci Yardımcı Hakem
Volkan Ahemt Narinç - İkinci Yardımcı Hakem
Burak Pakkan - Dördüncü Hakem
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