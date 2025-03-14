Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin tarihi açıklandı
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Fenerbahçe ve Galatasaray'ın karşı karşıya geleceği Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final müsabakası 2 Nisan Çarşamba günü saat 20.45'te oynanacak.
Ziraat Türkiye Kupası dev derbiye sahne olacak. Ezeli rakipler Fenerbahçe ile Galatasaray'ın karşı karşıya geleceği çeyrek final müsabakasının tarihi açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) resmi internet sitesinden yapılan duyuruya göre, Fenerbahçe-Galatasaray derbisi 2 Nisan Çarşamba günü saat 20.45'te oynanacak.
TFF'den yapılan açıklama şöyle:
"Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final müsabakalarına ilişkin program açıklanmıştır.
Çeyrek final müsabakaları 1, 2 ve 3 Nisan tarihlerinde oynanacaktır."
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçlarının programı şöyle:
1 Nisan Salı
20.30 Konyaspor - İskenderunspor
2 Nisan Çarşamba
17.45 Trabzonspor - Bodrum FK
20.45 Fenerbahçe - Galatasaray
3 Nisan Perşembe
20.30 Beşiktaş - Göztepe
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