Fenerbahçe - Giresunspor: 2-1

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final 1. maçında Akın Çorap Giresunspor'u 2-1 mağlup eden Fenerbahçe, ikinci maçtan da 2-1'lik galibiyetle ayrılarak, yarı finalde Beşiktaş'ın rakibi oldu.

Ülker Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda oynanan müsabakada ilk gol konuk takım Giresun'dan geldi. 13. dakikada Boubacar Diabang Dialiba takımını 1-0 öne geçirdi. Bu gole sarı-lacivertlilerin cevabı gecikmedi. Samed Karakoc 19'da skoru 1-1'e getirdi.

Aatıf'tan harika gol

İlk yarının skorunu belirleyen gol Aatıf'tan geldi. 37. dakikada ceza sahası dışında sağ ayağıyla yaptığı harika vuruşla fileleri havalandıran Chahechouhe, takımını soyunma odasına 2-1 önde götürdü.

Maçın ikinci yarısında iki takım da daha kontrollü bir futbol sergilerken, gol sesi çıkmadı ve Fenerbahçe 2'de 2 yaparak yarı finale yükseldi.