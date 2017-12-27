Fenerbahçe - İstanbulspor: 2-0

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Fenerbahçe, Ülker Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda TFF 1. Lig takımlarından İstanbulspor'la karşı karşıya geldi.

Teknik Direktörlük kariyerine sarı-siyahlı ekiple başlayan Aykut Kocaman, ligde son oynanan AtikerKonyaspor maçının 11'inden 7 değişiklikle başladı.

Müsabakaya çok etkisiz başlayan sarı-lacivertli takım, ilk yarıda Samed ve Skrtel'le net fırsatlardan yararlanamazken, 45 dakikalık bölüm 0-0 eşitlikle sona erdi.

İkinci yarıda Giuliano ve Soldado'nun oyuna girmesiyle daha etkili bir oyun ortaya koyan Fenerbahçe, aradığı golü 78. dakikada bu iki futbolcunun iş birliğiyle buldu.

Giuliano'nun savunma arkasına gönderdiği harika pasta topla buluşan Soldado, güzel bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0

Maçın skorunu Soldado belirledi. İlk golü atan İspanyol oyuncu 89'da ceza sahası sağ çaprazından yaptığı vuruşla skoru 2-0'a getirdi.

Bu karşılaşmanın rövanşı 16-17-18 Ocak tarihlerinden birinde Trabzon'da oynanacak ve tur atlayan takım çeyrek finale yükselecek.