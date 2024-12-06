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Fenerbahçe ve Kasımpaşa'dan Türkiye Kupası kararı

Fenerbahçe ve Kasımpaşa'dan Türkiye Kupası kararı
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Fenerbahçe ve Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası'na katılmama kararı aldı. İki Süper Lig ekibi, Türkiye Futbol Federasyonu'na yazı gönderdi.

Türkiye Kupası'nda uygulanan tur atlama ve galibiyet primleri, son yıllarda kulüplerin maddi beklentisini karşılamıyor. Bu konuda Fenerbahçe ve Kasımpaşa'dan önemli bir hamle geldi.

HT Spor'un haberine göre; Fenerbahçe ve Kasımpaşa, mevcut şartlarda Türkiye Kupası'nda yer almayacaklarına dair TFF'ye yazı gönderdi. Futbol Federasyonu'nun bu konuda henüz bir geri dönüş gelmediği öğrenildi.

Fenerbahçe ile Kasımpaşa'nın kupadan tamamen mi̇ çekileceği, yoksa kupada genç takımlarla mı mücadele edeceği merak konusu oldu.

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Habertürk

Etiketler Fenerbahçe Kasımpaşa Ziraat Türkiye Kupası Fenerbahçe kasımpaşa
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