Fenerbahçe'ye ceza gelirse Süper Lig'i etkilemeyecek !

Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin tatil edilmesinin ardından Fenerbahçe'nin alacağı ceza da merak konusu oldu.



Sporx'te yer alan habere göre Fenerbahçe'nin taraftarlarının sahaya attığı yabancı maddelerin ardından sarı-lacivertli kulübün oldukça ağır ceza alması bekleniyor.



TFF Disiplin Talimatı'nın ilgili maddesine göre, Fenerbahçe ceza alırsa, sarı-lacivertliler bu cezasını Ziraat Türkiye Kupası'nda çekecek.



Fenerbahçe'nin alacağı cezalar, Spor Toto Süper Lig'e yansımayacak.

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