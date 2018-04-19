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  5. 19 Nisan 2018 22:45

Fenerbahçe'ye ceza gelirse Süper Lig'i etkilemeyecek !

Türkiye Kupası'nda yaşanan olaylar sonrası tatil edilen Fenerbahçe - Beşiktaş maçı sonrası verilecek olası bir ceza, Süper Lig'i etkilemeyecek.

Fenerbahçe'ye ceza gelirse Süper Lig'i etkilemeyecek !
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Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin tatil edilmesinin ardından Fenerbahçe'nin alacağı ceza da merak konusu oldu.

Sporx'te yer alan habere göre Fenerbahçe'nin taraftarlarının sahaya attığı yabancı maddelerin ardından sarı-lacivertli kulübün oldukça ağır ceza alması bekleniyor.

TFF Disiplin Talimatı'nın ilgili maddesine göre, Fenerbahçe ceza alırsa, sarı-lacivertliler bu cezasını Ziraat Türkiye Kupası'nda çekecek.

Fenerbahçe'nin alacağı cezalar, Spor Toto Süper Lig'e yansımayacak.

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