Galatasaray 0 - 2 Akhisarspor / Maç devam ediyor

77'Sol kanatta topu rakibi Daniel Larsson'a kaptıran Maicon Roque, rakibini kolundan çekiyor ve ikinci sarı karttan kırmızı kart ile oyundan ihraç ediliyor.

76'Yeşil siyahlılarda son oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Helder Barbosa oyundan alınırken yerine Daniel Larsson oyuna dahil oluyor.

72'Sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda Helder Barbosa ortasını altıpas sağ çaprazına doğru gönderiyor. Bu noktada bulunan Evgen Seleznyov sağ ayağı ile vuruşunu yapıyor ancak top kalenin hemen üzerinden dışarı gidiyor.

71'Sağ kanat köşe bayrağına yakın bir noktadan kullanılan serbest vuruşta Helder Barbosa ortasını altıpas alanına doğru gönderiyor ancak meşin yuvarlak savunmadan sekerek dışarı gidiyor.

68'Selçuk İnan sol çaprazdan altıpas çizgisine doğru ortasını gönderiyor. Kaleci Fatih Öztürk'den seken top altıpas sağ çaprazında Bafetimbi Gomis'in önünde kalıyor. Golcü oyuncu bekletmeden vuruşunu yapıyor ancak kaleci Fatih Öztürk ayakları ile gole izin vermiyor.

67'Galatasaray'da Maicon Roque, rakibi Helder Barbosa'ya yaptığı faul sonrasında sarı kart görüyor.

66'Yeşil siyahlılarda ikinci oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Sakatlanan Onur Ayık oyundan alınırken yerine Caner Osmanpaşa oyuna dahil oluyor.

64'Savunma arkasına havadan atılan uzun pasa hareketlenen Muğdat Çelik orta alanın biraz ilerisinden ceza sahasına kadar topu sürüyor ve ceza sahasına girdikten sonra rakibini geçmek isterken yerde kalıyor ancak hakem Barış Şimşek oyunu devam ettiriyor.

54'Hızlı gelişen yeşil siyahlıların atağında sağ çaprazda rakibini az adamla yakalan Onur Ayık pasını ceza yayı sağ tarafındaki arkadaşı Miguel Lopes'e gönderiyor. Miguel Lopes bekletmeden penaltı noktası sol tarafına hareketlenen Muğdat Çelik'i görüyor. Tecrübeli oyuncu gelişine vuruşunu yapıyor ancak top kalenin üzerinden farklı bir şekilde dışarı gidiyor.

51'Yasin'in pası ile ceza yayı sol çaprazında topla buluşan Tolga Ciğerci doğrudan kaleyi düşünüyor ancak kaleci Fatih Öztürk sol köşeye uzanarak meşin yuvarlağı kontrol etmeyi başarıyor.

50'Sağ kanattan gelişen atakta Aykut Çeviker ortasını penaltı noktasına doğru gönderiyor ancak Evgen Seleznyov'dan önce kaleci Fernando Muslera çıkıyor ve bu topa sahip oluyor.

48'Ceza sahası sağ çaprazının biraz gerisinden kullanılan serbest vuruşta Selçuk İnan ortasını ön direğin hizasındaki altıpas çizgisine doğru gönderiyor. Bu noktaya doğru hareketlenen Eren Derdiyok yükselerek kafa vuruşunu yapıyor ancak meşin yuvarlak kalenin sol tarafından dışarı gidiyor.

46'Müsabakanın ikinci yarısı konuk ekip Teleset Mob. Akhisarspor'un vuruşu ile başlıyor.

45'Hakem Barış Şimşek'in düdüğü ile müsabaka devre arasına giriyor.

45'Yeşil siyahlılarda Aykut Çeviker rakibi Selçuk İnan'a yaptığı sert faul sonrasında sarı kart görüyor.

45'Dördüncü hakemin işareti ile müsabakanın ilk yarısının sonuna en az 1 dakikalık oynanmamış süre bölümü ilave ediliyor.

43'Konuk ekipte ilk oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Sakatlanan Bilal Kısa oyuna devam edemiyor ve yerine Aykut Çeviker oyuna dahil oluyor.

42'Yeşil siyahlılarda Bilal Kısa sakatlık geçiriyor. Tedavisine saha dışında devam edilecek.

40'Ceza yayı sol çaprazında topla buluşan Iasmin Latovlevici yerden vuruşunu yapıyor ancak top kalenin sağ tarafından dışarı gidiyor.

38'Oyunun bu bölümünde orta alanda yapılan karşılıklı top kayıpları ile mücadele devam ediyor.

35'GOOOLL!! Teleset Mob. Akhisarspor, Evgen Seleznyov ile farkı ikiye çıkartıyor! Sağ kanattan hareketlenen Miguel Lopes yerden pasını ceza yayı sağ tarafına hareketlenen Evgen Seleznyov'a gönderiyor. Topla buluşan golcü oyuncu ceza sahasına giriyor ve yerden vuruşu ile meşin yuvarlağı filelerle buluşturuyor.

32'Müsabakanın üçte birlik bölümü geride kalırken ev sahibi ekibin topla oynamadaki üstünlüğü devam ediyor.

30'Martin Linnes'in kafa ile indirdiği topu ceza sahası sağ çaprazında kontrol eden Sinan Gümüş ceza sahasına giriyor ve son çizgiye inmeden pasını penaltı noktasına doğru gönderiyor. Bu noktada bulunan Yasin Öztekin bekletmeden vuruşunu yapıyor ancak top savunmada Dany Nounkeu'dan sekerek kalenin üzerinden dışarı gidiyor.

27'Ceza yayı sağ tarafına sokulan Selçuk İnan sağ ayağı çok güzel bir şut çıkarıyor ancak kaleci Fatih Öztürk sol üst köşeye uzanarak aynı güzellikte bir kurtarış sergiliyor.

26'Sarı kırmızılılar kısa paslarla rakip yarı alanda pozisyon üretmeye çalışıyor.

23'Evgen Seleznyov'un pası ile sağ kanatta topla buluşan Miguel Lopes ortasını uzak direğe doğru göndermek istiyor ancak kaleci Muslera çıkıyor ve bu topa sahip olmayı başarıyor.

20'Ceza yayı sol çaprazında topla buluşan Muğdat Çelik yerden vuruşunu yapıyor ancak meşin yuvarlak savunmaya çarparak kalenin sol tarafından dışarı gidiyor.

20'Hızlı gelişen konuk ekibin atağında Bilal'in pası ile Evgen Seleznyov topla buluşuyor. Ceza yayı sağ çaprazına hareketlenen golcü oyuncu rakibi ile girdiği mücadele sonrasında yerde kalıyor ancak hakem Barış Şimşek oyunu devam ettiriyor.

17'Sol çaprazdan ceza sahasına sokulan Tolga Ciğerci çok sert vuruyor ancak meşin yuvarlak savunmadan geri geliyor.

13'Miguel Lopes'in ara pasına Evgen Seleznyov hareketlenmek istiyor ancak tehlikeyi sezen kaleci Fernando Muslera çıkıyor ve bu topa sahip oluyor.

10'Bu dakikalarda karşılıklı top kayıpları ile mücadele devam ediyor.

7'Konuk ekip kısa paslarla rakip yarı alanda pozisyon üretmeye çalışıyor.

4'GOOOLL!! Teleset Mob. Akhisarspor, Evgen Seleznyov ile öne geçiyor! Sağ kanatta hareketlenen arkadaşı Muğdat Çelik'i gören Miguel Lopes bekletmeden ara pasını gönderiyor. Topla buluşan Muğdat Çelik sarı kırmızılıların defansını az adamla yakalıyor ve pasını penaltı noktasına doğru hareketlenen Evgen Seleznyov'a gönderiyor. Gelen topa hareketlenen Evgen Seleznyov yerden vuruşunu yapıyor ve meşin yuvarlağı filelerle buluşturuyor.

3'Abdoul Sissoko'nun havadan gönderdiği pasa sol kanatta Evgen Seleznyov hareketleniyor ancak golcü oyuncunun pozisyonu ofsayt.

1'Müsabaka ev sahibi Galatasaray'ın vuruşu ile başlıyor.

Ziraat Türkiye Kupası’nda yarı final rövanş maçları heyecanı başlıyor. İlk finalistin belirleneceği karşılaşmada Galatasaray, Teleset Mobilya Akhisarspor’u konuk ediyor. İlk maçı deplasmanda 2-1 kazanmayı başaran sarı-kırmızılılar her türlü galibiyetler ve beraberlikler ile birlikte 1-0’lık yenilgiyle bile adını finale yazdıracak. Ege temsilcisi ise finale yükselmek için iki ve üzeri farklı galibiyetler ile 3-2 ve üzeri skorla biten tek farklı galibiyetlerle finale yükselen taraf olacak.

İLK 11'LER

GALATASARAY: Muslera, Linnes, Maicon, Ahmet, Latovlevici, Fernando, Tolga, Selçuk, Yasin, Sinan, Eren

AKHİSARSPOR: Fatih, Lopes, Mustafa, Dany, Kadir, Larsson, Sissoko, Bilal, Muğdat, Onur, Seleznyov