Galatasaray - Akhisarspor / Maç önncesi

Ziraat Türkiye Kupası’nda yarı final rövanş maçları heyecanı başlıyor. İlk finalistin belirleneceği karşılaşmada Galatasaray, Teleset Mobilya Akhisarspor’u konuk ediyor. İlk maçı deplasmanda 2-1 kazanmayı başaran sarı-kırmızılılar her türlü galibiyetler ve beraberlikler ile birlikte 1-0’lık yenilgiyle bile adını finale yazdıracak. Ege temsilcisi ise finale yükselmek için iki ve üzeri farklı galibiyetler ile 3-2 ve üzeri skorla biten tek farklı galibiyetlerle finale yükselen taraf olacak.

İLK 11'LER

GALATASARAY: Carrasso, Linnes, Maicon, Denayer, Latovlevici, Tolga, Selçuk, Sinan, Feghouli, Yasin, Eren

TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR: Lukac, Aykut, Caner, Mustafa, Ömer, Serginho, Sissoko, Larsson, Eray, Kadir, Henrique