Galatasaray Alanya'yı geçti, 4'te 4 ile çeyrek finale yükseldi

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu son maçında Galatasaray, Corendon Alanyaspor'u Barış Alper Yılmaz ve Renato Nhaga'nın golleriyle 2-1 devirdi. Grubu 12 puanla kayıpsız lider bitiren sarı-kırmızılılarda Barış Alper 10 gol ve 12 asiste ulaşarak kariyer zirvesini gördü. İşte yeni transferlerin sahne aldığı, retro formanın ilk kez giyildiği gecenin tüm teknik detayları ve çeyrek final kura bilgileri...

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nun final perdesinde Corendon Alanyaspor engelini de kayıpsız geçti. Alanya Oba Stadyumu’nda oynanan mücadelede sahadan 2-1 galip ayrılan Cimbom, kupadaki yenilmezlik serisini 10 maça, galibiyet serisini ise 7 maça çıkardı.

Barış Alper Yılmaz Durdurulamıyor

Osimhen ve Icardi'nin yokluğunda ileri uçta görev yapan milli yıldız Barış Alper Yılmaz, 1 gol ve 1 asistle maçın kahramanı oldu. Bu performansıyla kariyerinde ilk kez bir sezonda hem gol (10) hem de asist (12) sayısında çift hanelere ulaşan Barış, formunun zirvesinde olduğunu kanıtladı.

Genç Yıldızlar Sahne Aldı

Okan Buruk'un geniş rotasyonunda şans bulan yeni transferler geceye damga vurdu. Devre arasında kadroya katılan 18 yaşındaki Renato Nhaga, Galatasaray formasıyla ilk gol sevincini Alanya ağlarına gönderdiği şık vuruşla yaşadı. Bir diğer yeni transfer Can Armando Güner ise 77. dakikada oyuna girerek ilk kez sarı-kırmızılı formayı terletti.

Retro Forma Görücüye Çıktı

Galatasaraylı taraftarların büyük ilgi gösterdiği 1980-1981 sezonu esintili sarı retro forma, ilk kez bu maçta kullanıldı. "Sen Sarıyla Kırmızı" sloganıyla tanıtılan nostaljik set, sahadaki galibiyetle birlikte tam not aldı.

DHA