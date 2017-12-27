Giresunspor - Başakşehir: 3-1

Süper Lig’de ilk yarıyı lider tamamlayan Medipol Başakşehir Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında TFF 1.Lig ekibi Akın Çorap Giresunspor’a deplasmanda 3-1 mağlup oldu. Arka arkaya yediği 3 golle şoka giren Medipol Başakşehir 75.dakikada Mevlüt Erdinç ile bulduğu tek sayı ile tur umutlarını rövanşa bıraktı. Giresunspor’a ilk maçta galibiyeti getiren golleri 14’te Dialiba, 65’te Maurice Dale, 72’de Korkishko kaydetti.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ:

14' GOL! Boubacar Diabang Akın Çorap Giresunspor takımını öne geçiren golü attı. Dmytro Korkishko, gol pasını veren isim.

65' GOL! Mauricio Dale ile Akın Çorap Giresunspor farkı 2’ye çıkardı.

72' GOL! Dmytro Korkishko penaltı atışında topu ağlara gönderdi.

75' GOL! Mevlüt Erdinç topu ağlara gönderiyor.