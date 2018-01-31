Giresunspor - Fenerbahçe: 1-2

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında, deplasmanda Akın Çorap Giresunspor ile karşılaşan Fenerbahçe 90+3’te kazandığı penaltıyla mücadeleyi 2-1 kazandı.

Maça yedek ağırlıklı kadroyla çıkan sarı lacivertliler, 26. dakikada kazanılan duran topta Mehmet Topal’ın attığı kafa golüyle 1-0 öne geçti.

İlk yarı bu skorla sona ererken ikinci yarıda Giresunspor’un beraberlik için baskısı vardı.

Mücadelenin 53. dakikasında Giresunspor’da Dodo, kötü bir vuruşla penaltı atışından yararlanamazken 73. dakikada Jones Carioca’nın golü ile ev sahibi ekip skoru 1-1’e getirdi.

Karşılamanın 90+3. dakikasında penaltı kazanan Fenerbahçe, Fernandao’nun vuruşu gole çevirmesiyle skoru 2-1 yaptı ve hakem bu golün ardından maçın son düdüğünü çaldı.

İki ekip 7 Şubat’ta Kadıköy’de oynanacak rövanş maçında kozlarını paylaşacak. Tur atlayan taraf, Beşiktaş-Gençlerbirliği eşleşmesinden bir üst tura geçmeye hak kazanan takımla karşılaşacak.