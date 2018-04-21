İşte Şenol Güneş'in hastaneye kaldırılma nedeni

Karşılaşmanın ikinci yarısı oynanırken tribünden atılan maddelerin başına isabet etmesiyle yerde kalan deneyimli teknik adam, daha sonra ayağa kalktı.



Bu sıralarda kendini iyi hisstmeyen Şenol Güneş, soyunma odası koridorlarına doğru hareketlendi. O anlarda tribünden başına bir cisim daha isabet eden Şenol Güneş, bir kez daha yere düştü.



'Hiçbir şey hatırlamıyorum' deyince...



Sağlık ekipleri tarafından kendisine müdahale edilen ve soyunma odasında başına 5 dikiş atılan Güneş, kendini iyi hissetmediğini ve hiçbir şey hatırlamadığını söyledi. Daha önce de 2 defa kafa travması geçiren Güneş’in, aynı hadisenin yeniden tekrarlanma ihtimaline karşı hastaneye götürüldüğü belirtildi.



Doktorların durumunu sorduğu Güneş’in, “Olup bitenleri hatırlamıyoum” dediği öğrenildi. Hastanede 1 gece müşahade altında tutulan ve uyumasına izin verilmeyen Şenol Güneş, dün sabah saatlerinde taburcu edildi.



YANLIŞ BİLGİYE AÇIKLAMA GELDİ



Olaylı Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin ardından, Şenol Güneş’e ilk müdahaleyi yaptığı iddia edilen ve Liv Hospital çalışanı olduğu söylenen Can Gürsoy’la ilgili açıklama hastaneden geldi.



Liv Hospital, ne İstanbul ne de Samsun’da böyle bir çalışanının olmadığını belirtti. Fenerbahçe tribünlerinden atılan cisimle yaralanan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş’in kafasının yarılmadığı iddia edilmiş, hatta Fenerbahçe’nin sağlık sponsoru olan Liv Hospital’ın ambulansındaki görevlilerin ilk müdahaleyi yaptığı ve ambulansta bulunan Can Gürsoy’un Şenol Güneş’in kafasının yarılmadığını söylediği ifade edilmişti. Liv Hospital yetkilileri, ne İstanbul’daki hastanelerinde ne Samsun’daki hastanelerinde ne de kendilerine bağlı ambulanslarda bu isimde kimsenin çalışmadığını açıkladı.



Şenol Güneş’e ilk müdahaleyi kulüp doktorlarının yaptığını ve ambulansta herhangi bir müdahalede bulunulmadığını açıkladı.